好諷刺！稻草迷宮宣導「勿露天燃燒」 結果燒出陣陣濃煙

嘉義縣環保局的稻草迷宮，燃燒時濃煙密佈。（取自臉書「嘉義縣朴子市！」）

2018-01-03 21:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局去年12月在太保市舉辦「稻草迷宮」活動，宣導勿露天燃燒，沒想到活動剛結束，稻草迷宮今天下午竟然起火燃燒，有民眾拍下稻草迷宮燃燒時白煙密佈的照片，「環保宣導，活動結束，完了，便付之一炬，好諷刺~~~」；嘉義縣環保局表示，並非官方及活動人員燃燒，正在調查起火原因。

嘉義縣環保局去年12月15日起到29日，與水牛厝稻草工作坊合作，在太保市中興路一段200號旁農田設置稻草迷宮，運用7300平方公尺農田所收割的稻草製作而成，稻草總重4.5公噸；當時環保局宣導，秋末冬初二期稻作收割期間常見農民露天燃燒稻草，嚴重污染空氣品質，因此用稻草迷宮方式，以遊戲宣導稻草再利用，希望能杜絕危害空氣品質的露天燃燒稻草行為。

今天有民眾拍下稻草迷宮燃燒照片，上傳到臉書社團「嘉義縣朴子市！」，有民眾回應「宣導環保，結果也跟著燒，這是怎樣的宣導方式」，也有回應「只許州官放火的概念~~~到最後可能說，不知是誰丟的菸蒂吧!!!」。

嘉義縣環保局表示，稻草迷宮活動結束後，委辦廠商將稻草堆放好，原訂本週四進行清運處理，但今天下午4點多，社區民眾發現稻草堆起火燃燒，一同將火勢撲滅。

環保局強調，絕非官方燃燒稻草迷宮，有可能是菸蒂意外導致燃燒，根據照片顯示，看似三處稻草堆同時燃燒，也不排除是有人蓄意點火，將盡快調查釐清；局長顏旭明表示，此事不會影響到環局推行勿露天燃燒的決心，也同樣會繼續嚴格稽查。