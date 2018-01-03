為大樓住戶闢路口 淡水人轟：嫌台2線不夠塞？

2018-01-03 21:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕不少通勤的駕駛發現，淡水區中正東路（台2線）105巷口中央分隔島將開闢為新路口，屆時中正東路又會多一處紅綠燈，民眾擔心未來從淡水進台北市車流更加壅塞。立委呂孫綾今邀集相關單位協調缺口調整事宜，最後新北市交通局、公路總局維持原先開闢的決定，認為新設立紅綠燈將實施號誌連鎖，不會造成壅塞。

立法委員呂孫綾今天下午在服務處主持「中正東路二段105巷口前中央分隔島缺口調整後續事宜」，協調相關單位以及周邊四社區住戶，由於105巷民眾盼中央分隔島開闢缺口，方便直接左轉往台北方向，卻導致150公尺外的119號人行穿越道面臨被公路總局封閉，因此協調105巷、119號社區的不同意見。

中正東路二段105巷內住戶前陣子集體向交通局陳情，盼能開闢巷口、中正東路上的中央分隔島缺口，交通局交通管制工程科長蘇先知回應，105巷開闢缺口工程將於本月中前完工，住戶就不用先從中正東路右轉到1.6公里外的坪頂路再迴轉往台北方向線道，可省下10多分鐘通勤時間，上月20日就進場準備施工。

對於部分民眾反彈，指新闢路口會讓上班停等紅綠燈時間增加，延長塞車時間，蘇先知澄清「沒有影響」，像是用路人在八勢路、中正東路口交通號誌的通行秒數有190秒，而105巷路口的通過秒數規劃為超過200秒，此外，淡水的交通瓶頸通常是因捷運施工受影響的中正東路、淡金路口，再來是關渡大橋，中正東路主車流反倒還好。

但淡水的通勤族陳先生除擔心現有壅塞的台2線狀況惡化，且過去曾有人陳情增闢文化路重建街口、淡金路與濱海路口，但因公路總局以「新闢2出口不得低於2百公尺」回絕，現在特定路口成功開闢，此例一開，未來如何說服其他有需求的住戶？