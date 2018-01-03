新北犬貓絕育補助600至2000元 即日開跑

新北市今年度絕育補助元旦開跑。（新北市動物保護防疫處提供）

2018-01-03 21:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市動物保護防疫處提醒飼主，今年度絕育補助已於元旦開跑，數量有限，將補助公犬（貓）600元、母犬（貓）1200元，認養新北動物之家的公犬（貓）1000元、母犬（貓）2000元，飼主務必為自家毛寶貝進行絕育。

動保處長陳淵泉表示，飼主申請條件為設籍新北市，且其犬貓完成寵物登記、完成有效期限狂犬病疫苗施打並領有「新北市政府飼養寵物認證卡」者；至於在新北市公立動物之家認領養犬貓者，要準備「新北市政府飼養寵物認證卡」，且犬貓已完成寵物登記及有效期限狂犬病疫苗施打者，並附上認養表。

陳淵泉說，絕育可以預防犬貓年老後時常見的生殖系統疾病，也能降低流浪動物引起的衝突。

陳淵泉說，動保法2016年增修後，明定為自家犬貓絕育是飼主責任，特定寵物業管理辦法2017年度10月修訂後，也將貓咪列入管理，飼主依法有責任替犬貓完成絕育或申報免絕育。

農業局長李玟表示，去年度絕育補助之5226隻犬貓中，也包含了2759隻流浪犬貓。透過民眾與動保處的協力，持續辦理犬貓絕育，期許將「流浪終結在這一代」。