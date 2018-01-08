天天吃好料》花蓮孫叔叔牛肉麵 帶骨牛肉塊大又滿足

孫叔叔牛肉麵的帶骨牛肉塊，一邊吃肉還能吸排骨骨髓，特別過癮。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮林榮里在2012年台9線截彎取直後，省道不再經過社區，林榮曾盛極一時的山產店、加油站、統一超商紛紛倒閉，然而，有一家牛肉麵店熬過倒閉潮，超級豪邁的帶骨牛肉塊、鮮甜水果湯頭，好吃得讓饕客口碑相傳，生意還愈來愈好，非假日照樣擠滿客人，老顧客說：「有經過一定會特別繞進來吃」！
上午11點走進「孫叔叔牛肉麵」，廚房有一大鍋帶骨澳洲牛肉的「排骨頭」正在爐子上熬著，揭開鍋蓋冒出氤氳熱氣，大鍋內每一塊肉都份量十足，接近中午時間客人開始湧進，從早上7點起熬了4個多小時大骨排早已骨酥肉軟，但帶著牛筋及油脂的肉仍保持口感，一旁還有一鍋水果湯頭正在熬煮。
麵店門口的大鍋旁，老闆娘以及25歲兒子孫茂竣忙進忙出，把現煮的手工麵條撈起、加上青菜、添上2到3塊的帶骨大牛肉塊及湯，由兒子把熱騰騰牛肉麵端到客人桌上。吃上一口果真滿足，可以一邊豪邁大嚼肉塊，還能吸吮排骨骨髓汁，美味牛肉麵讓人一吃成主顧，歷經16年不衰。
住在台北的彭增林帶著老婆回娘家，和岳父岳母全家來吃麵。彭增林說，每次只要和太太回娘家一定特別來品嚐，麵Q肉又大塊，湯頭很醇，吃起來很過癮，而且小菜也份量十足，他說：「好吃到一次要吃2碗」。
油漆行老闆謝金定帶著工人要去富里工作，中午也來吃麵。他說，「帶骨的牛肉麵花蓮只有這一家」，而且「肉這麼大塊」比小姐的臉都大，份量夠吃得飽，水果湯頭不油膩，這家店已經吃10幾年了還吃不厭，和老闆也變成好朋友啦！
63歲老闆孫潔志是高雄人，年輕時經常應酬喝酒，自陳「40幾歲就喝到心臟出問題」，偕妻回太太鳳林的娘家養病，起初四處打零工很辛苦，因為自己也很愛吃，16年前開了這家「孫叔叔牛肉麵」。
他認為，開店的人把麵煮得好吃「這是當然要的」，自己都覺得不好吃，怎麼說服客人？說穿了就是「堅持」2字，尤其是台9線剛截彎取直那1、2年，客人一度減少，還好老主顧們都很捧場，歡迎大家經過來吃碗麵，交個朋友。
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孫叔叔牛肉麵的帶骨牛肉塊，厚實滿足。（記者花孟璟攝）
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孫叔叔牛肉麵湯頭清甜好吃，一碗100元料多實在。（記者花孟璟攝）
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油漆工人的午餐，吃上一碗孫叔叔牛肉麵，超大帶骨肉塊讓整個人都「滿血」了。（記者花孟璟攝）
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孫叔叔牛肉麵老闆孫潔志，包括牛肉麵本身、肉塊、湯頭都講究不含糊，堅持做出好味道。（記者花孟璟攝）
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孫叔叔牛肉麵位於鳳林鎮林榮里，過去店門口就是台九線，過路客很多，周邊還有山產店、超商、加油站林立，但台九線改道後社區跟著沒落，孫叔叔則以特色帶骨牛肉麵，讓饕客心心念念，不遠千里也要光顧。（記者花孟璟攝）
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孫叔叔牛肉麵大鍋燉煮的帶骨牛肉塊，富有筋及油脂，經過4小時已經骨酥肉軟，口感超棒。（記者花孟璟攝）
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住在台北的彭增林（右一）帶老婆回娘家花蓮，和老婆、岳父岳母一家特地指定來吃孫叔叔牛肉麵。（記者花孟璟攝）
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非假日的中午，距離花蓮市30公里的孫叔叔牛肉麵，仍然擠滿饕客。（記者花孟璟攝）