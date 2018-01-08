天天吃好料》花蓮孫叔叔牛肉麵 帶骨牛肉塊大又滿足

孫叔叔牛肉麵的帶骨牛肉塊，一邊吃肉還能吸排骨骨髓，特別過癮。（記者花孟璟攝）

2018-01-08 08:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮林榮里在2012年台9線截彎取直後，省道不再經過社區，林榮曾盛極一時的山產店、加油站、統一超商紛紛倒閉，然而，有一家牛肉麵店熬過倒閉潮，超級豪邁的帶骨牛肉塊、鮮甜水果湯頭，好吃得讓饕客口碑相傳，生意還愈來愈好，非假日照樣擠滿客人，老顧客說：「有經過一定會特別繞進來吃」！

上午11點走進「孫叔叔牛肉麵」，廚房有一大鍋帶骨澳洲牛肉的「排骨頭」正在爐子上熬著，揭開鍋蓋冒出氤氳熱氣，大鍋內每一塊肉都份量十足，接近中午時間客人開始湧進，從早上7點起熬了4個多小時大骨排早已骨酥肉軟，但帶著牛筋及油脂的肉仍保持口感，一旁還有一鍋水果湯頭正在熬煮。

麵店門口的大鍋旁，老闆娘以及25歲兒子孫茂竣忙進忙出，把現煮的手工麵條撈起、加上青菜、添上2到3塊的帶骨大牛肉塊及湯，由兒子把熱騰騰牛肉麵端到客人桌上。吃上一口果真滿足，可以一邊豪邁大嚼肉塊，還能吸吮排骨骨髓汁，美味牛肉麵讓人一吃成主顧，歷經16年不衰。

住在台北的彭增林帶著老婆回娘家，和岳父岳母全家來吃麵。彭增林說，每次只要和太太回娘家一定特別來品嚐，麵Q肉又大塊，湯頭很醇，吃起來很過癮，而且小菜也份量十足，他說：「好吃到一次要吃2碗」。

油漆行老闆謝金定帶著工人要去富里工作，中午也來吃麵。他說，「帶骨的牛肉麵花蓮只有這一家」，而且「肉這麼大塊」比小姐的臉都大，份量夠吃得飽，水果湯頭不油膩，這家店已經吃10幾年了還吃不厭，和老闆也變成好朋友啦！

63歲老闆孫潔志是高雄人，年輕時經常應酬喝酒，自陳「40幾歲就喝到心臟出問題」，偕妻回太太鳳林的娘家養病，起初四處打零工很辛苦，因為自己也很愛吃，16年前開了這家「孫叔叔牛肉麵」。

他認為，開店的人把麵煮得好吃「這是當然要的」，自己都覺得不好吃，怎麼說服客人？說穿了就是「堅持」2字，尤其是台9線剛截彎取直那1、2年，客人一度減少，還好老主顧們都很捧場，歡迎大家經過來吃碗麵，交個朋友。

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