限塑範圍霧煞煞？ 不包括早餐店、便當店、小吃攤…

直接盛裝麵包等生鮮、食品的內包裝塑袋，因衛生考量不在限塑範圍，可免費提供。（記者蔡淑媛攝）

2018-01-03 21:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕元旦起，環保署擴大限塑政策上路，新增飲料、麵包、洗衣店、書局等7項管制對象，台中市環保局稽查未發現違規，但業者和民眾不清楚新限塑範圍，易起爭議，環保局提醒，直接接觸食品、生鮮的內包裝塑袋及藥袋、衣物防塵袋為免費，早餐店、便當店、小吃攤、一般餐廳仍可提供免費塑膠購物袋。

環保署限制不得免費提供購物用塑膠袋，除了95年開始管制的公部門、私校、百貨業、量販店、超市、連鎖便利商店、連鎖速食類業者，今年再新增列管七大類，包括藥粧店（美粧店、藥局）、醫療器材行、3C零售店（家電攝影、資訊、通訊業）、書局（文具零售業）、洗衣店業、飲料店業及西點麵包店，共14類限塑。

環保局廢管科長黃士峰指出，從元旦起稽查擴大列管對象業者共226家，未發現違規或開勸導單，但發現民眾對於新限塑政策容易混淆，提醒限塑標的物是用來裝提購物的塑膠袋，不論各種塑膠材質、尺寸、厚薄袋，店家必須配合不得提供，一旦違規查獲，第一次開勸導單（108年元旦起不再勸導，直接開罰），第二次則依廢棄物清理法開罰1200元至6000元。

但直接盛裝麵包、蔬果等生鮮商品或食品的內包裝塑袋，或是直接盛裝藥品或寫有用藥須知的藥袋，及衣服直接接觸的防塵包裝袋，則因衛生等考量不在限塑範圍。

另外，限塑行業也不包括攤販如菜市場，小吃攤、快炒店、早餐店、便當店、一般餐廳仍可免費提供塑膠提袋，如果有業者提前響應限塑，環保局表示歡迎，認定為各別商業模式，並無違法。

此外，台中市的大潤發已停售購物用塑袋，但可租用購物袋，台中市也提供101家店家還提供自備購物袋的優惠措施，可現金折扣1至5元、享有88折至9折，或集點換贈品等優惠措施，可至環保局回收網查。

有飲料業者說，有不少顧客認為，小小購物袋就要1元，覺得反感，乾脆連飲料也不買了，業績少2成，但為了環保愛地球，只能忍耐度過這波陣痛過渡期，也認為最常用塑袋的飲料店都限塑了，應該再擴大到早餐店、小吃攤。

台中健保特約藥局協會前理事長、台中市藥師公會顧問藥師陳金火也說，大部分顧客都配合限塑政策，但年長顧客如果買較多藥品不方便拿，會提供紙袋。

消費者趙小姐則說，還以為是全面限塑，昨天去買早餐和雞排，看到業者公告被限塑不再提供塑膠袋，必須花錢買，沒想到早餐店和攤販根本不在限塑範圍！