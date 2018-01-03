「漫‧足跡」3人聯展 葫蘆墩文化中心展出

沈甄斯作品「蔓延」。（記者歐素美攝）

2018-01-03 14:06

〔記者歐素美／台中報導〕沈甄斯、廖春美、楊家榆3位藝術家為高中同學，先後進入東海大學美術研究所進修，皆從事專業教學工作，彼此鼓勵交流，延續創作動力，即日起在葫蘆墩文化中心舉辦首次聯展「漫‧足跡」，透過作品記錄各自生活及心靈的風景與足跡，展期至1月21日止。

沈甄斯玩賞多肉植物多年，深受沙漠中點滴珍藏雨露，醞釀萌發生命無限可能的特性吸引，並以此為創作主題，描繪千姿百態的植物樣貌。作品「蔓延」透過微觀角度，以抽象色塊表現幽微角落處開展舒放的植物，敍述萬物生命存續的獨特美好。

入夜前的闇黑微光時刻最讓廖春美放鬆，因此她喜歡表現白天與黑夜交界的瞬間美感。「凝視夢幻時刻」系列中，大地揚起迎接絢麗黑夜序曲；「有燈塔的風景」則描繪繁忙晝日隱沒，沉穩洗滌的藍與神祕未知的黑，交織出清空虛靜的神秘魔幻視界。

楊家榆透過書寫及拍照的方式，收集浮光掠影般稍縱即逝的感動，於畫面上勾勒一方悠然獨處的宇宙。「陸龍灣風情」展現獨特的攝影視覺語彙；油畫作品「綠野芳蹤」則以清雅淡逸的筆觸表現花園裡的生意盎然；水彩作品「謐境隨影‧比翼雙飛」以洗筆法呈顯朦朧夢幻的情懷。

廖春美作品「有燈塔的風景」。（記者歐素美攝）