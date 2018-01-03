墾丁團旅冷、自助熱 公路局改空拍機預測車流

公路總局逢連假祭出空拍機預測車流。（記者陳彥廷攝）

2018-01-03 13:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁遊客量雖呈雪崩之勢，不過警方統計車流，卻發現經必經之路的外地自駕小客車增多，有團旅冷、自助熱的趨勢，106年的連假除元旦外，放、收假日都出現往年不曾出現的每小時3000輛次的尖峰，為輔助預測車流，公路局也在今年元旦連假再度祭出空拍機預測車流，成為警方交管的輔助工具。

據統計，106年除元旦外的連假，都會有單小時超過3000輛次北返的車潮，以往難見到類似情形，為因應龐大車潮及壅塞，警方規劃南北向紅綠燈長綠、調撥車道及替代道路分流的措施，但因為車子實在太多，且不管台東收假或恆春半島北返，統統都匯入楓港，迴堵引發抱怨，公路局祭出空拍機昇空觀察車流。

公路局第三區養護工程處楓港工務段段長林國祥表示，南迴公路台9線旁邊坡縱深高，且原本土石就易受颱風、下雨影響而鬆動，購置空拍機原本是為上空偵測邊坡情形，也有成功預警往例，現在在連假日也投入預測車流輔助之用。

空拍機駕駛員則表示，轄區內的車流相較為特殊，現在遇上連假，他們就會和警方合作，他在重要路口等待升空，並觀察北返車潮「主集團」的位置，直播影像分享予警方，供警方決策是否要調撥車道或其它交管措施的決策，元旦連假就成功預警，不過他也坦言，車實在太多一定會塞，只能請用路人遵守交通規則並配合警方指揮。

枋寮分局則指出，由北往南的車輛在枋寮鄉匯入後，基本上除為數不多的返鄉客外，都以外地客前往恆春半島或經獅子鄉前往台東為主，且從枋寮南下到枋山楓港村，僅剩台1線可通行，車潮避無可避，加上又在連假出現高峰，明顯為國人自駕旅遊上升。

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