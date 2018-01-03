有意趨前部署七美 海巡署長拜會澎湖縣長

每年東北季風起，中國漁船都會以避風為名侵入澎湖離島海域。（記者劉禹慶攝）

2018-01-03 13:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中國漁船冬季屢傳越界，不僅呈現包圍離島之勢，同時更直接威脅南方四島台灣海洋種原庫等問題，海巡署長李仲威今日前往澎湖縣府拜會縣長陳光復，請陳縣長協助解決有關七美南滬港固定泊位、岸上艦艇用水、用電等問題。

曾擔任海軍副司令及146艦隊長的李仲威，對澎湖海域相當熟悉，他表示，中國漁船冬天會進入南方四島、七美及姑婆島海域越界捕魚，違規作業，對生態破壞極大，對漁民權益影響更大，海巡署也派遣大型船艦長駐驅離，保護澎湖海域生態資源，但希望於七美能有固定泊位，提供艦艇、人員駐守補給及船艦停泊水、電供給補充等問題，希望陳縣長支持協助，縣長允諾召開會議協調。

陳光復表示，海巡弟兄冬天冒著10級風浪生命危險取締中國漁船越界捕魚，查緝毒品走私，護送離島民眾緊急送醫的任務，不僅維護漁民海上作業安全，保護珍貴的海洋生態資源，更守護離島民眾生命安全。海巡弟兄為人民公益、民眾生命安全奉獻極大，先前縣府已協調消防局於七美提供宿舍讓海巡弟兄養精蓄銳，為下一次任務待命出擊。

針對海巡署有意趨前部署，在七美設立中繼站，方便就近保護南方四島及七美、花嶼等地民眾安全，縣長指示秘書長胡流宗召開協調會議盡力協助解決。現場還包括秘書長胡流宗、農漁局長陳高樑、旅遊處長洪慶鷲等在場陪同，雙方針對海上護漁等工作互相交換意見。