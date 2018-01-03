高市電影館「東瀛狂想」日本「國民老婆」新垣結衣1月現身高雄

2018-01-03 13:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市電影館為迎接新年新氣息，一口氣推出8部日影強檔，不但有日本國民老婆新垣結衣的《乒乓少女大逆襲》，還有多位日本老中青男神女神演技派通通來報到，要滿足南部影迷哈日的心。

電影館本月在市總圖電影院推出「東瀛狂想」專題，3部各僅1場的日影強片以饗影迷，分別是《積存時間的生活》、《不幹了！我開除了黑心公司》及《葛城事件》。

而電影館則以日本「國民老婆」新垣結衣主演新電影《乒乓少女大逆襲》打頭陣，這回她化身天才桌球少女，與瑛太組成桌球混雙參賽，為的就是報復前男友與小三；日本網路真人真事改編，網友淚推讚不絕口《爸爸的便當是世界第一》，同樣也是療癒首選，用便當傳達不說出口的親情，叛逆期武田玲奈也被奶爸大廚貼心收服。

日本戰國史上規模最大的戰役《關原之戰》，集結岡田准一及役所廣司兩位日本奧斯卡影帝擔綱片中兩位大將，重現戰國時代驚心動魄的戰爭場面與動盪不已的人情義理；《海邊的李爾王》由盧卡諾金豹獎得主小林政廣執導、本片巧妙化用了莎士比亞經典悲劇《李爾王》的故事，點出當代日本高齡化社會下的老人長照問題。

《追憶》是日本金像獎導演降旗康男2017年最新心靈鉅作，岡田准一與小栗旬琢磨人性的罪與罰，劇力萬鈞由兇殺案纏繞3名曾經的童年玩伴，以刑警、死者、嫌疑犯的身分在25年後重逢的震撼懸疑，電影中每幕精心琢磨，令人大呼沉重卻又過癮。