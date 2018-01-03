2160旅客暢遊太魯閣 花蓮喜迎今年首艘郵輪到訪

隸屬全球第2大遊輪集團「皇家加勒比遊輪」旗下的千禧號，為馬爾他籍，總噸位達90,963噸，船長294公尺。（記者王峻祺攝）

2018-01-03 13:31

［記者王峻祺／花蓮報導］重達9萬噸的千禧號國際郵輪今抵花蓮港，2160名旅客將分別前往太魯閣等地旅遊；花蓮港務分公司港務長李順益說，千禧號是今年首艘靠泊花蓮港的郵輪，因受國際郵輪大型化影響，後續還有5艘重達9萬噸郵輪申請停靠，估計整年度的總遊客數可破3萬人次，較去年成長約1萬人。

隸屬全球第2大遊輪集團「皇家加勒比遊輪」旗下的千禧號，為馬爾他籍，總噸位達90,963噸，船長294公尺，今早抵達花蓮港後，船上逾2000名以歐美人士居多的旅客，將到太魯閣、慶修院等景點觀光，約晚上8時離港前往基隆。

花蓮港務分公司為迎接今年首艘精緻遊輪千禧號抵達花蓮，還在碼頭邊安排原住民歌舞團熱情相迎，現場歡樂的歌舞聲頓時吸引上千名遊客在船上同歡共舞；下個月3日還將有另一艘國際郵輪歌詩達新浪漫號抵達花蓮，預計也可帶來千名觀光人潮。

李順益說，申請入花蓮港的國際遊輪數雖縮減，但因靠泊的遊輪噸數愈來愈大，載客數激增，遊客數並未因航次減少而遞減，高端級遊輪的靠泊數也陸續增加。他強調，105年共有12艘次國際觀光郵輪靠泊花蓮港，遊客總人數為28000人次、106年9艘次，遊客總數23000人，今年雖與去年相同，均有9艘次郵輪申請靠泊，但重達9萬噸的郵輪多達6艘，預估遊客總數可上升至33000人次。

今年申請靠泊花蓮港的國際遊輪，截至目前為止共計9艘，除今早停靠的千禧號外，另還有歌詩達新浪漫號、千禧號、銀色發現者號、南冠號、海洋航行者號靠泊3航次及海洋水手號等。

千禧號是今年首艘靠泊花蓮港的郵輪，因受國際郵輪大型化影響，另還有8艘申請停靠，估計整年度的總遊客數可破3萬人次，較去年成長約1萬人。（記者王峻祺攝）

花蓮港務分公司為迎接今年首艘精緻遊輪千禧號抵達花蓮，還在碼頭邊安排原住民歌舞團熱情相迎。（記者王峻祺攝）