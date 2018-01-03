基隆關、食藥署合署辦公 增通關效率

2018-01-03 13:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕衛生福利部食品藥物管理署基隆港辦事處，與關務署基隆關合署辦公，提升查驗及通關效率，今天舉行揭牌儀式。

基隆關、食藥署指出，以往邊境管理機關各有其專業與職責，資訊系統各自獨立無法共享，行政效能無法最佳化，且人工搬運曠日廢時，要先吊櫃至查驗區，人工開櫃搬貨，查驗完再裝回貨櫃提領出站，有時還會遇到查驗盲區，難以深入探究。

食藥署基隆港辦事處即日起進駐關務署基隆關海關大樓合署辦公，雙方建立「協同邊境管理」合作平台，縮短相互連繫的時間，並整合大數據風險因子等資訊，使用X光、雲端圖資多元複核等新措施，一次開櫃、查驗、取樣，增進通關效率。

財政部估計，合署辦公使通關速度從120分降為20分，每年約可為業者省下2500天的通關時間，減少通關開櫃成本等費用2000萬元，避免重複開櫃查驗耗費時間金錢，簡化流程也提供便捷的安全通關環境。

衛生福利部長陳時中、財政部政務次長蘇建榮表示，邊境是把關食品、藥品及毒品的重要關口，食藥署與基隆關率先啟動合作模式，提高查驗效率，又能便民有感，創造多贏局面，未來持續與各國邊境執法機構洽簽合作，建立進出口資料庫，並持續執行三管五卡措施，進行源頭管理，針對進口產品嚴格把關。