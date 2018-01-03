南門、東門市場擬安置同地 自治會長：會有一邊完蛋！

市府剛跳出來說協調完畢，南門市場自治會長王銓國受訪時跳出來痛批，市府完全沒有跟攤商協調，是外行人做搞不清楚的事，「要去，市府自己搬去！」圖為南門市場每年舉辦的端午粽子活動。（資料照，記者鍾泓良攝）

2018-01-03 12:55

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今天信誓旦旦地宣布要在華光特區特（二）基地安置南門市場、東門市場，也說在地里，光明里及南門市場都不反對。但南門市場自治會長王銓國受訪時跳出來痛批，市府完全沒有跟攤商協調，只是讓攤商知道消息。他也表示，將南門市場跟東門市場放在一起，其中一個市場生意一定會跑掉，會有一座市場要完蛋，是外行人做搞不清楚的事，「要去，市府自己搬去！」

王銓國解釋，並不是不願意去，而是兩個市場在一起怎麼搞，「不然台北市政府跟新北市政府搞在一起」，做生意沒有這樣做的，「只是為了成事什麼都可以，沒有考慮其他人成敗。」

王銓國認為華光特區特（二）比過去選擇的特（四）、特（五）好很多，但距離還是有點遠，當他知道市府已跟中央談定租金，王回「那是他的事，我都還沒跟攤商談」，市府突然宣布，不知道在搞什麼。而是否擔心市府硬幹，王銓國批，「硬幹就硬幹，跟共產黨一樣，隨便他！」

光明里長張惠銓過去強烈反對市場到華光社區安置，但今天受訪表示捷運萬大線已經開挖了，迫在眉睫也沒有地方可以做中繼市場了，就只能在這間給他弄。但他要求，交通、環境必須要讓大家滿意，不能亂七八糟。他也說，市長柯文哲就住在該里，「光明里你最親，至少要顧及里內的幾千人。」至於東門、南門市場安置同處是否有影響，他也提到擔心攤商間搶生意，但強調不會介入。