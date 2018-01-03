改善假觀光、真放生怪象 南投犬貓管理「恩威並施」新招

2018-01-03 12:34

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著2018「狗」年到來，南投縣家畜疾病防治所就犬貓管理祭出「恩威並施」新措施，即日起不論犬貓是否已絕育，「寵物登記暨植入晶片」作業費，優惠每隻只要250元，惟「棄養收容費」，則將大幅調漲為原先價格約3倍左右，藉此達到改善流浪犬貓問題。

南投縣只有1座公立動物收容所，且收容量上限為300隻，目前已達飽和狀態，使得家畜疾病防治所對犬貓管理工作，更不敢等閒視之，遂擬定「恩威並施」新措施。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永指出，「寵物登記暨植入晶片」作業須同時辦理，以利管理，全縣目前完成的犬貓，合計約2萬2000隻，其中，犬隻約占9成，未推出優惠活動前，已絕育犬貓每隻費用800元、未絕育則是1300元，如今價格統一優惠每隻250元，相較之下，便宜許多，加上此次經費編列的目標僅5000隻左右，值得民眾把握，動物醫院、寵物登記站等相關資料，可上官網查詢。

唐佳永說，依「動物保護法」及「寵物登記管理辦法」規定，飼主在寵物出生日起4個月之內，必須完成寵物登記，經勸導未改善者，可處3000至1萬5000元不等罰鍰。

南投縣幅員遼闊，最近也出現「假觀光、真放生」的怪象，尤以老弱病瘦犬貓居多，因此經縣府法規小組討論後，也決定將「動物棄養收容費」調漲，原先絕育動物每隻700元、未絕育1000元；戶籍未在南投縣的外縣市飼主飼養的動物，每隻則是1500元，將依序調漲為2000元、3000元與4000元，漲幅約原先3倍，預計月底前經縣政會議通過後實施，藉此加強飼主責任，減少棄養案件發生。