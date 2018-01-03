福衛五號焦距失準原因 恐是光學儀出包

國研院太空中心日前舉行記者會，說明可能造成福衛五號傳回照片失焦原因。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-03 11:59

〔記者吳柏緯／台北報導〕經過數月的調查後，國家太空中心今表示，「福衛五號」焦距偏移的原因並非運送或發射的震動所造成，目前調查小組認為，問題可能是出在光學校準儀器。

今年台北101跨年煙火，除了歌后張惠妹、台灣巨砲陳金鋒登上大樓外的LED燈網，台灣第一顆自主研發、造價近57億元的遙測衛星「福衛五號」也出現在其中，讓人一睹台灣的太空科技。

不過福衛五號去年8月底風光升空，不過9月初首波回傳的照片卻呈現模糊並出現大小不一的光斑，傳出可能是遙測取像儀的焦距偏移。太空中心副主任余憲政說明，由多位專家學者組成的遙測取像專案小組，經過數月的調查後，已經排除運送過程或發射過程的瑕疵，目前認為可能是光學校準儀器出了問題。

余憲政指出，專案小組目前認為問題出在光學校準儀器，但究竟是光學校準儀精準度有誤差，而導致焦距偏移，或是儀器不夠精良所導致，仍需調查。他並表示，目前儀器已經從原本校正的空間移除，而福衛5號也已升空，因此目前只能靠模擬的方式，驗證這個可能性。

去年「福衛五號」影像出現瑕疵後，太空中心提出了3種改進方式，分別是「改變衛星內部溫度」、「調整衛星高度」與「影像回溯修正」，改善解析度。而在同步執行「改變衛星內部溫度」、「影像回溯修正」兩項措施後，影像品質已提升至黑白3米、彩色5米。

至於「調整衛星高度」的方式，余憲政表示經由模擬後發現效果並不顯著，因此並不採用。

余憲政表示，這兩項措施將會持續執行，希望能在今年9月「福衛5號」正式服役時達到預計標準。此外專案小組的委員也有提出一項新的校正方式，不過這項新方式是否能夠執行目前也還在評估、嘗試。