馬國中學集體收黑函！ 列7條別來台灣留學理由

馬來西亞60多所獨立中學最近收到一封「黑函」，列出台灣升學的7大弊端。圖為台大校門。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-03 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞60多所獨立中學最近收到一封「黑函」，列出台灣升學的7大弊端，呼籲家長別讓自己小孩到台灣讀書，還建議他們到中國留學。

海外華文媒體《多維新聞網》報導，這份「黑函」標題名為〈為我們的孩子著想〉，2個月以前就流傳在馬來西亞60多所獨立中學，但馬國留台校友會聯合總會認為，「黑函」的內容與數據有偏差，馬國教育界、企業界仍對台灣畢業的人才有需求。

「黑函」提出了7點台灣升學的弊端，第一，學生到台灣學英文不會強，未來無法在社會上立足；第二，使用繁體字無法與中國、亞洲簡體的華文市場接軌；第三，台灣與已強勢崛起的中國關係持續邊緣化，台灣的人脈、資源相對與中國處於劣勢。

第四，台灣祭出許多優惠給馬國學生，相對會在設備和師資素質把錢省回來；第五，指控只有問題的大學才會有優惠；第六，台灣各大學素質下滑已是公開的事實；第七，赴台灣留學回到馬國後，適應率只有10%。

《聯合新聞網》報導，馬來西亞獨立中學、麻坡中化中學校長彭進財表示，大馬獨立中學校長和海外校友會確實都有收到這封信，他認定這封信是「黑函」，且信中有些是「似是而非」的說法。對於「黑函」中的指控，彭進財指出，馬來西亞的華文報紙是簡繁體併用，當地華人閱讀都沒有困難，而且赴台灣留學回到馬國後，保持刻苦耐勞的精神，許多私人企業很愛進用。