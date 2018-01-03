推動友善農業 南市鼓勵農民加入團體組織

南市推動友善農業，鼓勵農民加入團體組織運作，農業局將輔導轉型友善環境耕作。（記者王涵平攝）

2018-01-03 11:49

〔記者王涵平／台南報導〕南市推動友善農業，鼓勵農民加入團體組織運作，農業局將輔導轉型友善環境耕作。

南市農業局指出，要宣稱有機農產品須經過第三方驗證，獲得有機驗證標章；友善環境耕作則沒有標章，須透過「友善環境耕作推廣團體」輔導管理。

友善環境不僅能維護水土資源和自然生態，也能保障消費者吃得健康，生產過程中不使用合成化學物質（如化肥、農藥）、基因改造生物及產品。

農業局表示，農委會去年5月發布「有機及友善環境耕作補貼要點」，補貼項目有從事友善耕作每公頃補貼生態獎勵3萬元（最長補貼3年），倘進而從事有機農業在轉型期間（2-3年）生態獎勵3萬元不變，還可加領減損補貼（水稻、蔬菜3萬元、其它作物5萬元）。

農業局也輔導農友申請溫網室設施、農機具及加工設備、有機農業適用肥料等方面的補助。

農委會審認通過的友善環境耕作推廣團體目前有13家，其中全國性的單位如慈心基金會、台灣主婦聯盟生活消費合作社等，其它多為地方性團體，農業局呼籲在地的農民團體（協會）加入，與農業局共同輔導農友轉型。

林務局與慈心有機農業發展基金會合作在官田地區推動綠色保育標章行動計畫，輔導農民以不使用化肥農藥、對環境友善的農法耕作，確保水雉及其他野生動物冬季覓食的安全，並鼓勵消費者購買綠保標章農產品，食用安心食材的同時也能保護水雉，真正達到「生態」、「生存」、「生活」三生一體目標。

慈心基金會在官田地區輔導綠保農田（即友善環境耕作）從3.3公頃增加至目前45公頃，臺南水雉族群由99年300多隻增加至今年之1400多隻。