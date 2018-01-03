廢墟變身食農基地 農村再生展新貌

2018-01-03 11:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推動社區總體營造已有20年，近來整合社會處社會行政科、文化處社區營造中心、農村再生專案推動辦公室資源，以「食農教育」、「友善環境」做為今年（2018年）社造重點，長治鄉婦女會就在社區規劃師輔導下，以進興社區為基地，將一座幾近廢墟的老宅打造成一座食農基地，令人驚豔。

長治鄉進興社區內的老屋-邱宅忠實第，有5丶60年歷史，之前荒廢多年，在居民眼中宛如廢墟一般，社區規劃師鄭榮華駐地之後，看出老屋所具有的歷史意義，為讓它重現風華，請來當地竹藝工匠鍾來春指導潭頭社區志工隊，運用在地產業綠竹，打造出竹涼亭、竹桌椅、竹棚架、竹籬笆，並以竹蜻蜓作為入口意象，再造傳統農村早年的竹意生活風。

接著再媒合現年82歲的在地水泥匠師邱永賢，指導長興國小志工群，蓋起古早味的阿婆灶及火燒窯，把農家的柴燒美味與聚落情感找回來；看到眾人的努力與付出，地主邱定垣也自掏腰包翻修老宅屋頂，讓老宅整體環境空間更加舒適，室內空間於是成了推動在地鄉土文化教育的最佳場所。

老灶及柴窯可以料理客家美食丶烤披薩，食材怎麼來？社區於是將150坪的土地闢為食農教育園區，種植香草等植物，讓食農教育園區成為教學、食農教育推廣、種子教師培訓的最佳基地。

屏東縣城鄉處長張桂鳳表示，農村再生計畫與社區規劃師的培訓，已經為縣內農村帶來新面貌，今年將持續推動。