高鐵傳愛 助弱勢童下課後有學習秘密基地

2018-01-03 11:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司今年持續推動「高速傳愛助學計畫」，並與中華民國快樂學習協會合作，邀請民眾於1月4日起至3月5日，透過高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱、線上捐款共同響應。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，高鐵從民國99年開始，每年定期推動高速傳愛助學計畫，8年來累計募得新台幣1.1億元，幫助超過1.9萬名慢飛天使及弱勢學童，讓他們可以安心學習、快樂成長。今年與快樂學習協會合作，協會於全台有100所孩子的秘密基地，免費幫孩子課輔，幫助經濟弱勢孩子，在放學後仍能獲得生活關懷與課業指導。

今年高速傳愛助學計畫還與桃園捷運公司、桃園機場公司合作，將帶600位小朋友搭乘高鐵列車，參觀桃園高鐵站、行控中心、高鐵探索館等地桃園捷運基地、桃園機場等重要交通建設。江耀宗表示，高鐵公司藉由此計畫，持續善盡企業責任，協助關懷孩童，邀請各界能慷慨解囊、踴躍捐款，為弱勢孩子的學習，點亮一盞明燈。

中華民國快樂學習協會理事長吳念真表示，很多地方小朋友跟都市小孩不同，都是隔代教養、外配、父母需要工作不在家，孩童下課回家後，可能只有無法教導課業的祖父母陪伴，或是面對空無一人的家；導致這些孩童在起跑點落後，學習過程慢慢產生挫折並失去信心。

吳念真說，當初是因為帶紙風車劇團於各地表演戲劇給孩童看時，雲林有位老師寫封很長的信給他，說戲劇很好看，但結束之後這個地方的孩童不會有任何改變，所以決定成立孩子的秘密基地。吳念真說，很擔心這些代表台灣未來的小朋友，在起跑點落後，會放棄生活秩序、對愛渴望與信任，再來就是學習意願，也擔心他們無法融入當下團體，就無法融於未來社會；且這個班一旦設立就不能停止，否則對小朋友打擊更大，相信台灣社會，很多人都會願意慷慨解囊。

高鐵公司表示，各界關懷將鼓勵身處困境中的孩子，永不放棄學習機會，創造未來人生的無限可能。