不只月曆出包 藍營爆台中花博日誌本錯誤多、貼紙補破網

2018-01-03 11:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府繼日前花博月曆漏印月份，國民黨市長擬參選人、立委盧秀燕今天再次爆料市府印製「花博精裝日誌筆記本」共1萬500本，多條公車及客運路線圖漏列車站甚至路線相反，痛批市府浪費民脂民膏「接連出包、螺絲掉滿地，丟台中市面子，市長應親自出面道歉！」

其中5500本為交通局版本，錯誤最多，局長王義川回應，目前僅47本流落在外，將以貼紙做正確版本覆蓋修改，重新發送。

盧秀燕今天與市議員陳成添、沈佑蓮、陳政顯、賴順仁指出，交通局版本的花博筆記本中，42條公車路線有5條錯誤，別為300號（靜宜-台中火車站）路線相反、305（大甲-台中火車站）少10站、302（台中公園-台中國際機場）少7站、304（新民高中-港區藝術中心）與309（台中火車站-高美濕地）都少一站。

新聞局版本只印製6條公車路線圖，就有一條309（台中火車站-高美濕地）也少一站。

盧秀燕說，市政府接二連三出包，引起市民抨撃，全力秘密回收全數的出包日誌本，交通局版本目前已回收約5000本，但仍有約500本在民眾手中，市府只顧發包揮霍納稅人血汗錢，卻不用心把關，只會事後補破網，對於今年世界花博總預算高達86億7500萬，是否有妥當規劃使用，令人憂心。

王義川表示，由於公車路線多，在反覆校對時出錯，套印到舊版本，將會把正確版本做成貼紙覆蓋修改，目前流落在外仍有47本，呼籲民眾可送回替換。