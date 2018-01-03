再拚技職教育 教育部宣布4年將投入80億

2018-01-03 11:09

〔記者林曉雲／台北報導〕再拚技職教育！教育部長潘文忠今天在記者會中表示，今年開始推動「優化技職校院實作環境計畫」，連續4年共將投入80億元，包括與法人合作成立20處產業菁英訓練基地，以「為學生找到未來、讓工作找到人才」為目標，創造學用合一、產學雙贏的教育系統，預計執行期滿4年後，累計培育2萬名技優學生投入產業，及3600名種子教師回校持續培育學生。

教育部政次姚立德表示，教育部規劃的20處產業菁英訓練基地，配合國家重點創新產業，由學校與法人共同合作成立區域性技術訓練基地，基地不是設在學校內，而是設在法人，老師帶著學生到基地使用設備，提供師資培訓及強化學生專業實作能力，培育專業師級技術人才。

教育部從102年至106年推動技職再造二期計畫，計補助50億元共255案；技術型高級中等學校（高職）計補助30億元共928案。鼓勵學生參與校外實習課程，強化技職教育與產業接軌，更進一步改變教學現場及學生學習方式。

去年教育部已針對5+2創新領域先行推動示範點計畫，包含前瞻鐵道機電技術人才培育、3D數位電路板設計暨智慧製造、CNC工具機切削技術、機能時尚紡織品及織物染整、印花類產線、太陽光電模組暨發電系統設置、再生能源轉換器設計製作與教學整合、分析檢測人才培育等。

今年開始的技優計畫再加碼技高，從前一期的30億元增為50億元，以充實設備，包括26億元用於基礎設施及實作評量等等。除了設備更新外，教育部也透過產學攜手、產學合作等緊密的合作關係，開辦2+2N產業精英班，例如：明新科技大學培訓現階段人力資源缺乏之積體電路封裝測試技術人才，為日二專與夜二技銜接之學習職能培訓一貫化學制、開授結合企業人才需求與就業能力之契合式實務導向課程等，使其受訓後能從事相關的技術工作，符應業界對中階人才需求。

今天記者會同時邀國立苗栗農工、南台科大、台北科大、健行科大、高雄第一科大創夢工場等學校展現初步成果。