八卦山大佛「蒙塵」？民眾說以前都沒有這個問題…

彰化市今天成「霧城」，市區灰濛濛。（記者張聰秋攝）

2018-01-03 10:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕中部地區的空氣又變差了！不少民眾今天感受到戶外一片灰濛濛，彰化市宛如「霧城」，八卦山大佛因此「蒙塵」，民眾從市區高樓遠望，大佛被髒空氣包圍，幾乎快看不到，民眾說，以前都沒有這種問題，現在2、3天就出現一次，空氣真的糟透了！

因應空氣污染，今天彰化縣環保局啟動2級預警應變措施，呼籲民眾減少戶外活動，必要時外出應配戴口罩，做好自我防護。

不少家住台中市要到彰化市上班的通勤民眾，今早開車上班，途中行經高速公路台中到彰化路段，一路霧濛濛，車子行進中，連車窗都不敢開，打開車窗就感受出髒空氣造成眼睛乾澀的不適，趕緊關閉車窗開啟冷氣，保持車內空氣流通。

對此，環保局長江培根表示，今天風速低，大氣擴散條件不佳，污染物不易擴散，空氣中的雲霧，造成能見度降低，使得空氣品質變髒，與2天前的元旦當天，中國霾害造成彰化空氣紫爆的原因不同。

江培根指出，今天中部地區空氣品質指標（AQI）為135到140，其中，彰化市AQI為117，PM2.5細懸浮微粒濃度約49，空氣不良將持續1到2天，等風速轉強，風吹走空氣污染源，空氣品質會轉好回歸正常。