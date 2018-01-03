又有土豪挑戰《天堂M》 砸250萬衝「紫變」

《天堂M》上市成熱門手遊，橘子集團董事長劉柏園分享開服各項佳績。（業者提供）

2018-01-03 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕遊戲橘子代理南韓遊戲大廠NCsoft的手機遊戲《天堂M》，上月上市後，成為時下最熱門的手遊，同時遊戲中的「抽卡機率」更屢屢成為話題，現又傳出有玩家豪砸逾200萬，力拚遊戲中最稀有的「紫變」，嘗試10次悉數失敗，引熱議。

日前有媒體曾報導，台灣《天堂M》第1位拚到紫變玩家指出，他一共合成了3次才成功，花費超過百萬台幣，還稱「花得比預期還要少！」

《天堂M》遊戲中的變身系統分紫、紅、藍、綠、白等級，最稀有的「紫變」無法直接抽卡取得，只能透過4張紅變卡來合成，才有機率性獲得；今（3日）晨PTT一則〈天堂M 花了250萬台幣 沒紫變〉文章吸引網友注意，有玩家在實況平台上直播抽卡，前後共花了290萬鑽石（換成台幣約216萬元）抽變身，再把這些卡片合成拚「紫變」，但10次嘗試都失敗，讓當事人不可置信，直呼：「太誇張了！」

當事者強調自己砸了250萬台幣，還秀出去7-11買點數的單據；有網友批：「完全沒保底機制的遊戲少碰為妙」、「把賓士開去撞牆的感覺」、「這可以去消保會告了吧，娃娃機都要保證取物」

不過有網友質疑，「去7-11買250萬不刷卡是什麼概念」，認為能大手筆買課金卻沒有一張用信用卡消費，而是買超過200萬元的點數一張一張慢慢儲，懷疑是這直播工讀生自導自演。