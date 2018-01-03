花博手札公車路線圖出錯 市府：已回收僅發出47本

台中花博手札加印版公車路線出錯，交通局已全面回收，並要求廠商更正。（記者張菁雅攝）

2018-01-03 10:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府印製的台中花博手扎，被發現內附的公車路線圖出錯，必須全數回收。

交通局表示，廠商套印時誤植少數資訊，該局主動發現後已要求停止配送，並勘誤修正，市府不會支付額外費用；初估民眾拿到錯誤版約47本，交通局將配合更換。

繼花博月曆錯置月份出包後，台中花博手扎也被發現公車路線錯誤，遭到國民黨民代抨擊市府浪費公帑、螺絲掉滿地。市府表示，由新聞局印製的2018年花博吉祥物「石虎家族」主題手札，印製精美，內容資訊正確無誤，已於日前分送給民眾與市籍民意代表；由於手札供不應求，交通局為推廣大眾運輸，特別以新聞局原有版本為底本，改版為公車路線圖版，預計印製5500本分送給向隅民眾。

市府指出，廠商套印時發生錯誤，導致有少數資訊不正確，廠商印製完成後送至交通局，交通局人員主動發現錯誤，立即要求廠商停止發送，須修正錯誤並經驗收後，才會再發送給民眾，而且市府不會額外支付修正費用，無浪費公帑問題。

交通局長王義川表示，錯誤版本配送地點以各區公所為主，大多數均已收回，初估有47本被民眾索取，拿到錯誤版本的民眾可至交通局更換正確版。他也說，立委盧秀燕指手扎「全數錯誤、浪費公帑」，對認真驗收把關、主動查驗出錯誤的公務員，無疑是打擊信心，並不公平。