大專生校外實習首度訂專法 16萬名實習生受保障

2018-01-03 10:28

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部首度訂定專法「專科以上學校校外實習教育法草案」，將實習生的實習權益保障明確化，視實習內容，將校外實習分為校外實習一般型及校外實習工作型，明定各類型學生適用的權益保障，並強化學生因學習訓練或實習工作而致相關傷害之補償規定，確實保障實習生在實習期間之權益及安全，且明訂學校可向學生收取實習期間的學雜費，目前有87所技專校院和72所一般大學、共約16萬名學生校外實習。

草案共有8章、39條條文，教育部力推新南向教育政策，全力招收境外生，草案第36條條文明訂境外生、僑生及中生參與校外實習課程，應依「一般型」校外實習合作契約規定辦理，不得違反就業服務法及兩岸人民關係例規定，以避免新南向國家等境外學生，在我國被用校外實習的名義做外勞的工作「假實習、真工作」。

教育部技職司司長楊玉惠表示，專科以上學校實施校外實習教育，主要目的在於使學生提早體驗職場，建立正確工作態度，並激發學生學習及進行未來生涯發展規劃，同時期藉著至產企業學習，讓學校理論教學與實務結合，強化學生之專業興趣，培養專業實務技能。

校外實習課程本質上係屬於學校課程教學之延伸，近年各校參與校外實習課程之學生逐年增加，為提升專科以上學校辦理實習課程規範之法律位階，教育部研擬專法草案，從明天起於北中南東辦理4場次公聽會。

草案將專科以上學校辦理校外實習教育之原則法制化，明定學校應依系科專業性質及職能培育需求開設校外實習課程，如為學生畢業條件應納入學校學則，且為學生選擇符合條件之實習機構。

另，草案將實習生實習權益保障明確化，視實習內涵將校外實習分為校外實習一般型及校外實習工作型，明定各類型學生適用之權益保障，並強化學生因學習訓練或實習工作而致相關傷害之補償規定，以確實保障實習生實習期間之權益及安全。

草案也強化學校安排學生至境外地區實習之辦理原則，加強境外實習生之權益保障，明定學校應確實釐明當地相關法令及簽證規定，並妥適評估實習機構，如有發生實習生權益受損且情勢急迫應立即召回實習生。

楊玉惠表示，草案並建立處罰機制，針對學校及實習機構違反相關規定，明示各違反情形之處罰條款，且針對部分違反項目訂有改善期限，如未完成或改善無效者，主管機關得禁止學校或該實習機構辦理及參與校外實習教育。