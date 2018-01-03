法拉利騎上分隔島遭譏「雞腿換駕照」 起底車主大有來頭...

台中一名網友，昨駕車行經北屯區崇德路時，驚見一輛鮮紅法拉利正要左轉，卻疑似未抓準間距，不慎開上分隔島後再倒退嚕。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專影片）

2018-01-03 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名網友，昨駕車行經北屯區崇德路時，驚見一輛鮮紅法拉利正要左轉，卻疑似未抓準間距，不慎開上分隔島後再倒退嚕，事後駕駛下車查看車身破損情況。該名網友與友人見狀調侃，並將影片上傳至臉書，意外釣出事主出面回應。

影片畫面播放的同時，伴隨著拍攝者與友人的驚嘆，「哦」了好大一聲，質疑「這是他的車嗎？」、「應該不是吧，可能是朋友或租的」、「如果是自己的車，還抓不準距離喔？」看見車主探頭，語調上揚地說，「少年囝仔耶」、「這有得賠了」、「他臉色好難看」。

網友回應，「技術不好不要開車」、「三寶開跑車根本是浪費」、「他是在試分隔島的品質」、「用雞腿換來的駕照」、「撞到修一修就好」、「替用路人擔心」。

影片一出，也引來當事人留言澄清，「各位，我來聲明一下，當時後面有個施工，我是繞道進去的，所以角度比較死，沒注意到分隔島。再來，我平時不做壞、做偏，更不影響任何人，所以請你們留點口德。最後，我是車主，當然不會得罪租車公司或任何人，車子也是膜破掉而已，真不需要有這麼大的反應，謝謝」。

綜合媒體報導，法拉利車主事後遭起底，原來這名28歲賴姓男子，望族出身、家境富裕，個人目前經營汽車美容公司。去年賴男結婚時，曾因出動價值3.5億元的藍寶堅尼、勞斯萊斯等名車迎娶美嬌娘，登上媒體版面。