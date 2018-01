重現古代投石器 台南新興國中在教育部競賽奪金

南市南區新興國中教師指導學生做古代作戰用的投石器,在教育部106年自造教學教案設計競賽奪金牌獎。(記者王俊忠翻攝)

2018-01-03 09:54

〔記者王俊忠/台南報導〕台南市南區新興國中參加教育部106年「自造教學教案設計競賽」,該校教師團隊以「Maker投石器」勇奪「金牌獎」。新興國中校長蘇恭弘認為,在各縣市自造教育中心的激烈競爭下,能獲此殊榮實非易事。

新興國中表示,本競賽希望透過教師實際參與教學實務設計,表達教學創意概念,以創造出新穎且具創意性並能有效達成教學目標的學習活動。帶領團隊贏得金牌獎的教務主任陳明宏補充,新興國中Maker投石機教案落實STEAM(Science科學、Technology科技、Engineering工程、Art藝術與Mathematics數學)五個面向,藉由跨領域的知識結合,讓學生可以從自己DIY(Do It Yourself)到DIWO(Do It With Others)與他人團隊合作,學習共同製作與分享成果。

校方說,這是譲學生重現古代作戰時使用的投石器,目的讓學生從中學習科學原理丶結構設計丶數學概念,並透過自造教育的精神,用雷射切割機丶機電整合來做跨領域的學習。

團隊成員張培萱老師負責的是教導學生投石器的設計,她說,「這個教案最有趣的地方在於它是開放性的,從科學的槓桿原理、力矩計算,到結構設計及成品完成,都能讓學生有更多想像」。

負責教授感應版系列課程的葉瀚隆老師說,由於同學已學過程式設計的概念,因此在投石器感應器部分,學生能更快上手,也有更多創意與思考。

許其瀚同學說明他的發想,「因為老鼠會欺負貓,所以設計了貓用投石器反擊老鼠」,「組裝是我覺得有難度的部分,遇到困難時先自己想辦法解決,如果還是不行,就得請教老師」。有學生認為,這樣的課程比只是聽老師講解更生動有趣、也學得更好了!

蘇恭弘表示,感謝教師團隊努力與用心,將自造教育真正落實於日常教學中,進而提升教師創新教學思維,激發學生將想像化為實際創作的學習欲望,這正是推動十二年國教最核心的目標。