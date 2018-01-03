重現古代投石器 台南新興國中在教育部競賽奪金

南市南區新興國中教師指導學生做古代作戰用的投石器，在教育部106年自造教學教案設計競賽奪金牌獎。（記者王俊忠翻攝）

2018-01-03 09:54

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新興國中參加教育部106年「自造教學教案設計競賽」，該校教師團隊以「Maker投石器」勇奪「金牌獎」。新興國中校長蘇恭弘認為，在各縣市自造教育中心的激烈競爭下，能獲此殊榮實非易事。

新興國中表示，本競賽希望透過教師實際參與教學實務設計，表達教學創意概念，以創造出新穎且具創意性並能有效達成教學目標的學習活動。帶領團隊贏得金牌獎的教務主任陳明宏補充，新興國中Maker投石機教案落實STEAM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Art藝術與Mathematics數學）五個面向，藉由跨領域的知識結合，讓學生可以從自己DIY（Do It Yourself）到DIWO（Do It With Others）與他人團隊合作，學習共同製作與分享成果。

校方說，這是譲學生重現古代作戰時使用的投石器，目的讓學生從中學習科學原理丶結構設計丶數學概念，並透過自造教育的精神，用雷射切割機丶機電整合來做跨領域的學習。

團隊成員張培萱老師負責的是教導學生投石器的設計，她說，「這個教案最有趣的地方在於它是開放性的，從科學的槓桿原理、力矩計算，到結構設計及成品完成，都能讓學生有更多想像」。

負責教授感應版系列課程的葉瀚隆老師說，由於同學已學過程式設計的概念，因此在投石器感應器部分，學生能更快上手，也有更多創意與思考。

許其瀚同學說明他的發想，「因為老鼠會欺負貓，所以設計了貓用投石器反擊老鼠」，「組裝是我覺得有難度的部分，遇到困難時先自己想辦法解決，如果還是不行，就得請教老師」。有學生認為，這樣的課程比只是聽老師講解更生動有趣、也學得更好了！

蘇恭弘表示，感謝教師團隊努力與用心，將自造教育真正落實於日常教學中，進而提升教師創新教學思維，激發學生將想像化為實際創作的學習欲望，這正是推動十二年國教最核心的目標。