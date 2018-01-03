下週迎入冬最強冷空氣 彭啟明：台北恐跌破10度

彭啟明表示，晴朗穩定的天氣將持續至明天，週五起全台天氣逐漸轉變，下週一更有強冷空氣南下，台北低溫恐跌破10度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-03 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台持續回溫，各地白天晴朗舒適，高溫預計可以達到25至27度，氣象專家彭啟明表示，這樣的好天氣持續到明天，週五鋒面到來，加上今年第1號颱風外圍水氣，各地將有陣雨發生，下週一（8日）強冷空氣南下，可能是入冬以來最強的一波。

根據日本氣象廳最新資訊，今年第1號颱風「布拉萬」已於上午9時10分正式生成，目前位置在南海，持續往越南南部前進，彭啟明表示，布拉萬雖不會直接侵襲台灣，但其外圍水氣有機會隨著環流北上，週五（5日）起將與鋒面一起影響台灣，全台各地將有機會轉有陣雨的天氣。

彭啟明接著指出，下週一將有新一波強冷空氣南下，延續前幾天在台灣附近的水氣加上降溫，各地天氣將先轉為濕冷，而後轉乾冷，下週二至週五（9至12日）將會是這波冷空氣最強的時候。他說，這波冷空氣直接從北方南下，與過去行經東北亞不太相同，很有可能是入冬以來最強的一波。

彭啟明進一步表示，針對這波冷空氣的強度，多數國際知名氣象模式已預測台北將降至10度以下，對台灣而言是非常冷的天氣，不過他也強調，由於距離現在還久，未來還有修正空間，提醒民眾無須太過憂慮，目前僅需持續關注相關訊息即可。