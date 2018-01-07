天天吃好料》高雄「鹽行烤打」 燒烤界魔法師

店家烤功了得，不會過焦，地中海鹽「鹽燒」搭配「醬燒」，吃過的都意猶未盡。（記者黃建華攝）

2018-01-07 09:03

〔記者黃建華／高雄報導〕入夜之後，前鎮區永豐、瑞北路口有一家不太起眼的台式串燒店「鹽行烤打」，賣的串燒風味相當特殊，吃過的客人都讚不絕口，店家標榜以地中海鹽「鹽燒」和梅林醬油「醬燒」提味，把牛肉、雞肉、豬肉、海鮮等天然食材美味透過炭火淬鍊出來，成功挑逗不少老饕舌尖味蕾，重點是相當平價，越夜人氣越夯，儼然高雄許多「夜貓族」宵夜的庶民美食名店。

「鹽行烤打」開張已有10年，李老闆被客人戲稱為「串燒界的魔法師」，他笑著說，一開始只是和朋友在路口的一部三輪小攤車賣串燒烤肉，但堅持要賣就要賣不一樣的美味，經過反覆試驗，發現以地中海鹽和梅林醬油調味，「鹽燒」結合「醬燒」，最能烤出各項食材美味，才取店名為「鹽行烤打」，許多客人一試成主顧。

而一旁的「瑞北夜市」固定在每週三、週六晚間開張，「鹽行烤打」的串燒美名不脛而走，逐漸發展成一間十來坪大的燒烤小店。

牛肉串、雞肉串、羊肉串、豬肉串、雞翅、雞腿與各式海鮮燒烤，客人想吃什麼，就直接夾到盤子裡，老闆和燒烤師傅會幫你料理，價錢都寫在木質牌子上，客人不用怕買太多超出預期，可外帶，也可搭配啤酒，三五好友在店內外小酌聊八卦，感覺很讚。

在中鋼上班的常客阿德說，「鹽行烤打」的松坂豬肉串，吃起來表皮微微焦香，鮮甜肉汁和油脂香氣跟炭香在嘴裡釋放，入口味道好棒。牛肉串也鮮嫩多汁，肉質烤的熟度剛剛好，店家調味很優，配上店家的醬汁及最外層的粉，甜甜鹹鹹的滋味更多了些層次！

讀高職的小米則推薦說，米血糕烤起來超讚，外頭酥脆焦香，裡頭軟嫩有彈性，吃在嘴裡滿口香氣，超過癮的。連看似尋常的甜不辣串，小火烤過後更加有脆度，噴灑上薄薄海鹽醬汁，超對味的。

看著老闆熟練的在木炭烤檯翻動食材，滋滋作響的飄出香味，令人胃口大開。李老闆說，木炭香氣才是燒烤的靈魂元素，再透過地中海鹽與梅林醬油提味，庶民美食的美味，也不輸五星級飯店大餐。

「鹽行烤打」的東西好吃又便宜，是許多學生族群的最愛，平均一個人花不到300元就可吃得很爽，高雄餐旅大學、樹德科大表演藝術系，都有學生包場，吃個過癮。

店家從傍晚5點半營業到晚上12點，三五好友聚會聊天，聊到忘了時間，店家也不會趕人，重點是食物好吃，烤功了得。