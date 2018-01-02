新北捕蜂捉蛇回歸動保 基層砲轟：才領2萬就要賭命？

2018-01-02 21:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的捕蜂捉蛇業務今年起全面回歸動保處，但板橋動物之家的余姓動保員日前在自己的臉書開砲「給2萬就叫人賭命？」指消防員的專業是救人不是捕蜂捉蛇，動保員的專業則是貓狗而非蜂蛇。新北市動保處回應，已密集進行教育訓練，在動保員完成專業培養前，捕蜂先全數委由民間達人處理，也會為同仁爭取危險加給。

余姓動保員發文說，動保員一直人力不足，新北每年5000件動物救援，僅由32員負責，還要負責流浪動物捕捉、動保案件、動物醫院查核、寵物業查核、野生動物野放（如過往消防抓到的蛇）、收容所犬貓清潔餵食照顧與行政事務，甚至還有毒雞蛋查核等，現在又要增加1萬多件的捕蜂捉蛇。

新北市動保處長陳淵泉解釋，整年貓狗救援、捕蜂捉蛇案量加總預估約1萬6000多件，平均每天44件，平均一組2人每班（8小時）處理3到4件，人力充足。

對於基層抱怨捕蜂捉蛇並非動保員專業，陳淵泉說，在同仁培養專業能力之前，捕蜂業務等複雜性、危險性高的案件，全數委由民間達人處理。「對消防局或農業局或捕蜂達人都有危險，唯有不斷實務專業訓練進而熟悉，才是解決之道」，上月底的同仁教育訓練結束後，將每3個月邀集消防局、捕蜂捉蛇專家及達人進行教育訓練。

余姓動保員也在文中提到，「消防員月薪7萬元都不願意為蛇、蜂送死了！」而且消防員有危險加給、有撫恤金，但他們的專業是救人、動保員則是貓狗，跟捕蜂抓蛇沒有關係。

陳淵泉表示，動物處已多次向中央爭取危險加給，現在又多了捕蜂捉蛇業務，將再向中央積極爭取，希望至少能比照清潔隊員的6000元危險津貼。

台灣動物社會研究會主任陳玉敏說，捕蜂捉蛇回歸農政專業的政策方向應予鼓勵，但建立制度過程中，動保員可能還不適應。

陳玉敏說，希望動保處能請到專業人才協助動保員，也不能全倚賴消防，因過去常用的捕蛇夾也常導致蛇類脊椎骨折的問題，「蜂」和「蛇」在生態系統中都有重要的位置，對於這些遭移除的野生動物，都應該有清楚追蹤掌握。也相信建立系統專業之後，能吸引到更多關心動物的人才投入動保員領域。