彰市路邊停車收費滿週年 市民滿意度達8成5

2018-01-02 22:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市汽車路邊停車收費實施滿一週年，市公所民調結果顯示，市民對這項措施滿意度高達8成5，並認為最大的改變是停車格不再遭長期占用，店家生意也變好，公庫總收入更高達1088萬元。市長邱建富說，未來路邊收費停車格總數可望突破1000個，確實做到使用者付費，收入也可以用來增進公共建設，提升人民福祉。

彰化市汽車路邊停車收費去年1月3日上路，初期仍有許多人持觀望態度，不願把車停入停車格，寧願停到巷弄避開繳費，不過，在警方強力執行違停紅線拖吊勤務之下，實施半年後，路邊停車格不再空蕩蕩，車輛周轉率也跟著提高，市區停車更加便利。

市公所最近民調發現，有高達8成5市民肯定這項措施，並認為最大的改變就是停車格內不再有「路霸」，提高民眾或外地觀光客消費意願，店家生意連帶也變好。

不過也有人認為，路邊停車收費上路滿週年，仍有部分車主不依規定停放車輛，影響合法停車位的使用，希望警方能加強取締；其次，路邊身心障礙停車格目前有停車2小時免費的優惠措施，希望優惠措施能擴及到一般停車格。也有人希望路邊停車格也能開放月租。

邱建富說，高達8成5市民滿意這項措施，顯示政策正確，民眾提出的問題與建議，公所會納入研究改善。

邱建富說，目前收費的路邊停車格共有578個，身障停車格有37個，為了解決居民停車問題，也在部分陸橋下廣設月租型停車格，一年來，公庫總收入高達1088萬元，第二階段預計將增設428個停車格，未來路邊收費停車格總數可望突破1000個，落實使用者付費，收入更可用來增進公共建設，提升人民福祉，一舉數得。

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