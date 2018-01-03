以蚊攻蚊 台南登革熱防治想讓公蚊只能嘿咻不會生

「國家蚊媒傳染病防治研究中心」台南研究中心中心，有高規格研究設施。（記者洪瑞琴攝）

2018-01-03 00:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年計劃與國家衛生研究院合作實驗沃爾巴克氏菌防治登革熱，利用無法生育的雄蚊與雌蚊交配，代理市長李孟諺形容如同「無子西瓜」作法，但這項實驗計劃尚待專業評估。

這項全球新興防治方法，是釋放感染沃爾巴克氏體細菌的雄蚊，讓雌蚊也感染細菌，產下的蟲卵無法成功孵化，以阻斷登革熱傳染機率。國家衛生研究院「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，位在台南的「蚊子工廠」，也已培養公蚊蟲卵「備戰」。

參與計劃人員表示，執行方式必需先評估合適地點，包括埃及病媒蚊密度調查、區域是否方正等，原則上以7比1比例，即感染細菌雄蚊野放數量是該地正常雄蚊的7倍之多，才能鎖定區域目標「以量致勝」。

李孟諺表示，在各界及市府團隊努力下，台南去年登革熱零本土病例，是過去20年來首創紀錄，防治登革熱求進步，沃爾巴克氏菌是全球新興作法，利用雄蚊不會叮咬人特性，出動牠們「會做不會生」，達到防治目的，預估今年夏天登革熱高峰期之前試辦。

南市登革熱防疫總顧問蘇益仁教授直言，公蚊野放數量與對環境生態影響如何尚待謹慎評估，而且南市登革熱防治，這幾年利用誘捕器更精確數據化，評估病媒蚊重點區加強防治已獲致成效，是否有必要採行新興方式？若是小型實驗他不反對。