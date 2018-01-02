速限30請慢行！ 竹北六家國小學區「交通寧靜區」上路

2018-01-02 21:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市六家國小座落在複雜巷道間，府交通旅遊處選定該學區執行「交通寧靜區」示範計畫，引進標線型人行道、車輛偵測器等設施，以提升學生、年長者等弱勢用路人的安全；寧靜區速限30公里，縣府請駕駛人留意、遵循，若試辦效果不錯，將爭取推廣到其他學區。

縣府交通規劃科說，竹北市六家國小位在新舊都市計畫的交接區域，學校周邊巷道小，但車輛多，縣府向交通部爭取200萬元補助，選定六家國小為執行交通寧靜區的示範點，採最高限速30公里以下的低速管制。六都在去年優先推行寧靜區計畫，竹縣也積極跟進。

交規科科長陳淑貞說，六家國小周邊的復興五街、自強南路151巷和嘉豐一街沒有人行道，因此設置4條標線型人行道，每條約60公尺長，地面漆有顯明的綠底和白線。學校周邊3處路口的白色行人穿越線，將改為綠色基底的行人穿越道，增加警示效果。

陳淑貞表示，在嘉興路與自強南路151巷口將裝置車輛偵測器，當側向有來車時，幹道會顯示「減速慢行」，支道會顯示「停車再開」。

另在進入六家國小學區各入口將設置交通標誌牌，地面也會搭配紅色減速塗料，提醒駕駛人即將進入速限30公里以下的交通寧靜區，請依速限行駛，減速慢行，小心行人。

陳淑貞說，交通寧靜區以行人安全為優先，相關交通措施近日即將完工，違者可依交通相關法規處罰。若示辦效果不錯，將再向中央爭取補助擴大辦理。

  • 速限30公里！新竹縣竹北市六家國小座落在複雜巷道間，縣府交通旅遊處選定該學區執行交通寧靜區示範計畫，提升學生、年長者等弱勢用路人的安全。（記者廖雪茹攝）

    速限30公里！新竹縣竹北市六家國小座落在複雜巷道間，縣府交通旅遊處選定該學區執行交通寧靜區示範計畫，提升學生、年長者等弱勢用路人的安全。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣交通旅遊處選定竹北市六家國小學區執行交通寧靜區示範計畫，引進標線型人行道、車輛偵測器等，提升學生、年長者等弱勢用路人的安全。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣交通旅遊處選定竹北市六家國小學區執行交通寧靜區示範計畫，引進標線型人行道、車輛偵測器等，提升學生、年長者等弱勢用路人的安全。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣政府在六家國小周邊自強南路151巷等沒有人行道的巷道，設置標線型人行道，以期改善及提升學童的通學安全。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府在六家國小周邊自強南路151巷等沒有人行道的巷道，設置標線型人行道，以期改善及提升學童的通學安全。（記者廖雪茹攝）

  • 竹北市六家國小位在新舊都市計畫的交接區域，周邊巷道複雜，車輛多。（記者廖雪茹攝）

    竹北市六家國小位在新舊都市計畫的交接區域，周邊巷道複雜，車輛多。（記者廖雪茹攝）

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