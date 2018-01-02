速限30請慢行！ 竹北六家國小學區「交通寧靜區」上路

2018-01-02 21:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市六家國小座落在複雜巷道間，府交通旅遊處選定該學區執行「交通寧靜區」示範計畫，引進標線型人行道、車輛偵測器等設施，以提升學生、年長者等弱勢用路人的安全；寧靜區速限30公里，縣府請駕駛人留意、遵循，若試辦效果不錯，將爭取推廣到其他學區。

縣府交通規劃科說，竹北市六家國小位在新舊都市計畫的交接區域，學校周邊巷道小，但車輛多，縣府向交通部爭取200萬元補助，選定六家國小為執行交通寧靜區的示範點，採最高限速30公里以下的低速管制。六都在去年優先推行寧靜區計畫，竹縣也積極跟進。

交規科科長陳淑貞說，六家國小周邊的復興五街、自強南路151巷和嘉豐一街沒有人行道，因此設置4條標線型人行道，每條約60公尺長，地面漆有顯明的綠底和白線。學校周邊3處路口的白色行人穿越線，將改為綠色基底的行人穿越道，增加警示效果。

陳淑貞表示，在嘉興路與自強南路151巷口將裝置車輛偵測器，當側向有來車時，幹道會顯示「減速慢行」，支道會顯示「停車再開」。

另在進入六家國小學區各入口將設置交通標誌牌，地面也會搭配紅色減速塗料，提醒駕駛人即將進入速限30公里以下的交通寧靜區，請依速限行駛，減速慢行，小心行人。

陳淑貞說，交通寧靜區以行人安全為優先，相關交通措施近日即將完工，違者可依交通相關法規處罰。若示辦效果不錯，將再向中央爭取補助擴大辦理。