世衛猜錯病毒株 疾管署：公費流感疫苗仍有3成保護力

衛福部疾管署提醒，勤洗手也是預防流感的方式之一。（記者林惠琴攝）

2018-01-02 14:07

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織預測本流行季的流感B型病毒株錯誤，造成今年國內公費流感疫苗保護力從原本的6、7成降至3成，衛福部疾管署呼籲，民眾可搭配勤洗手，以及出現症狀儘速就醫、在家休息等措施，以減少染病風險。

今年保護力將會大幅下降

國內感染症專家、台大醫院小兒部主任黃立民表示，原本世界衛生組織預測本流感季流行的B型病毒株為維多利亞株，但實際流行卻是山形株，而我國公費流感疫苗主要是參考世界衛生組織的預測選株，造成今年保護力將會大幅下降。

黃立民擔心地以流感「大年」形容本流感季，認為往年國人罹患流感比例約10%至15%，去年擴大公費流感疫苗接種涵蓋率，因此低於10%，但今年世界衛生組織猜錯流行的B型病毒株，估計有機會提高至20%左右，民眾必須提高警覺。

黃立民指出，臨床觀察發現，今年患者的嚴重程度可能與過去差不多是肺炎、腦炎，但感染人數較多，約3分之2感染不在公費流感疫苗保護範圍內的山形株，約3分之1則是屬於A型的H3N2。

預估1月中旬出現流感高峰點

黃立民強調，往年流感會在農曆春節前後達到高峰，今年農曆春節較晚、落在2月，且現流感已進入流行期，預估最快可能1月中旬就會出現高峰點。

衛福部疾管署副署長莊人祥說明，世界衛生組織預測的流感B型病毒株，確實與實際流行不同，但由於疫苗有交叉保護力，因此雖然保護力不像猜對疫苗株可達6、7成，但仍有約3成，並非完全沒有，同時呼籲民眾可搭配勤洗手，以及出現症狀儘速就醫、在家休息等措施，以減少染病風險。