3D彩繪修整門面 馬公山水海堤拚觀光

澎湖觀光重鎮山水沙灘海堤，正如火如荼進行彩繪工程。（記者劉禹慶攝）

2018-01-02 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖夏季旅遊勝地馬公山水沙灘，以水上活動及衝浪聞名，每年都有數十萬名遊客造訪；澎湖縣政府工務處特規畫沙灘入口處50米海堤圍牆，展開3D意象彩繪，傳達澎湖為海洋立縣及山水舊地名「豬母落水」的故事由來。

位在馬公市澎南區的山水沙灘，以沙質細膩著稱，但潮差極大，近年來更發展成為衝浪勝地，連帶使當地民宿林立，每年觀光旺季吸引數十萬名遊客造訪，成為澎湖必遊的觀光景點，同時山水也是歷年來澎湖重大演習漢光演習主場地，兼具為人文與觀光發展重鎮，被視為澎湖重要觀光門面。

由於山水沙灘為澎湖觀光重鎮，因此澎湖縣政府工務處港灣科編列70萬元，以招標發包方式，展開入口處門面50公尺3D彩繪，由台灣團隊得標，一行4人以1個半月時間，彩繪出海洋生物意象，最重要的還要融入山水舊地名「豬母落水」故事，除了圖像表達外，未來還要設立解說牌加強說明。

根據了解，山水海堤延伸至民宿區約有100公尺，先針對正門入口處堤防進行彩繪，未來是否延續？則要看效果如何再行決定；至於完工驗收時間則在農曆年前，讓返鄉過年的民眾能先睹為快，而今年10月份登場的世界最美麗海灣組織年會，山水沙灘也是重要觀光景點，門面先行修整有助於打開國際觀光形象。

海堤彩繪意象，以澎湖海洋生物及山水舊地名為主。（記者劉禹慶攝）