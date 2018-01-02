柏林交響樂團巡演 16歲天才少女巫熹芸受邀鋼琴協奏

16歲少女巫熹芸曾獲魯賓斯坦國際鋼琴大賽藝術總監Idith Zvi賞識，讚許她有「無法置信的天分」。（記者黃佳琳翻攝）

2018-01-02 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕德國柏林交響樂團2018亞洲巡演，明起在台灣北、南、高、屏4縣市巡演，其中高雄場擔綱鋼琴協奏的16歲少女巫熹芸，曾獲魯賓斯坦國際鋼琴大賽藝術總監Idith Zvi賞識，讚許她有「無法置信的天分」，此次她受邀回台演出，要用難度非常高的「普羅高菲夫-第三號鋼琴協奏曲」，與高雄鄉親們一起歡喜迎新年。

成立於1967年的柏林交響樂團，以扎實的古典樂曲為基底，親民的演出形式為其樂團特色。幾10年來，樂團前往各國獻藝，走遍各洲地區國家，應邀參加超過百次的節慶活動，留給廣大樂迷最完美的精彩回憶，被柏林市長譽為柏林的文化大使。

此次高雄場擔綱鋼琴協奏的巫熹芸，4歲開始學琴，國中2年級時考取美國茱莉亞音樂學院預科，去年她在美國費城Curtis音樂院音樂廳演出時，更獲魯賓斯坦國際鋼琴大賽藝術總監Idith Zvi的賞識與好評。

巫熹芸曾經受邀與「日本古典音樂協會管弦樂團」、「台灣武陵愛樂樂團」、「高雄市立交響樂團」和「高市交附設青少年交響樂團」合作過鋼琴協奏，這次能以16歲的年齡獲邀回台與「柏林交響樂團」鋼琴協奏，是此次柏林交響樂團台灣北、南、高、屏4縣市的台灣獨奏者中，年紀最小的一位。