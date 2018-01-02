去年商借演唱會淪流血事件 台大體育場再變遊樂園

台大學生會發現，校方又把體育場空間商借出去，進駐摩天輪、咖啡杯等設施，校園變遊樂園，卻破壞草皮，將追究場地維護責任。（圖取自台大學生會福利部臉書）

2018-01-02 13:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學體育場去年商借給中國公司舉辦演唱會，意外衍生抗議流血事件，但台大學生發現，元旦剛過完的2018第一天上學日，體育場又進駐大型遊樂設施，摩天輪、充氣溜滑梯等，台大生發現場地疑遭毀損，預計下午將前往體育室抗議。

台大學生下午將前往體育室抗議

台大田徑場去年9月商借給娛樂公司舉辦2017「中國新歌聲」演唱會，台大學生最初發現體育課被停，影響學生權益，又發現田徑場遭毀損而擴大抗議，導致事件因此傳開引發關注，且因中國活動在校園舉辦的緣故，在活動當天更引來統派、獨派等政治勢力人馬，進而爆發流血衝突意外，台大致歉並檢討未來商借規章。

不料，台大學生會福利部今指出，再度發現體育場竟又外借，這次升級成「遊樂園」，供企業舉辦大型家庭日，有大型摩天輪、咖啡杯、跳跳床及充氣溜滑梯等進駐，但仔細檢查發現有大片草皮已禿光，比去年田徑事件的毀損更嚴重。

台大學生會對此，決定再次向校方抗議，認為校方沒有盡到場地維護的義務，不能因為商借，就讓學生使用場地的權益、校隊同學的練習遭受侵害與破壞。