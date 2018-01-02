9旬夫妻摺紙佈展 腦力激盪生活更精采

莊文寅詳細介紹背景和作品的搭配，才能夠呈現出作品價值。（記者邱書昱攝）

2018-01-02 13:11

〔記者邱書昱／新北報導〕現年97歲莊文寅與94歲莊謝碧娥夫妻兩人，運用不要的月曆、雜誌等回收紙以三角基本原型，經由巧手摺出活靈活現的猛龍、天鵝及其他動植物。莊文寅笑著說，有時候還會在配色上和妻子意見不合。但這也可見他們不只是志在興趣，還要把作品完美呈現。

拿著拐杖卻步履輕盈的莊文寅不像是97歲的長者，談吐都相當流暢，回憶起當年開始摺紙，莊文寅說，其實是因為無聊想要消磨時間，而各種物品、相片都成為靈感來源，這些都是女婿幫忙佈置，圖片的背景和作品能夠相互輝映，「有作品佈置難看，價值就沒有了」。

負責配色的妻子莊謝碧娥，在日治時期是裁縫和服，這也造就她配色上的好功夫，稱讚色彩搭配繽紛的時候，莊謝碧娥害羞地笑著說。談到創作過程，她說，之前跌倒受傷，手指頭有些沒力，有時候休息一下再繼續完成作品。

身為兒子的莊政鈞相當支持父母持續摺紙，由於媽媽受日本教育不會中文，但是卻能夠用摺紙拼出囍字感到佩服。莊政鈞表示，爸媽製作摺紙是志在興趣，做成商品販售還要計算過於複雜，從民國89年開始動手摺到現在，累計到上千的成品，結識很多朋友，甚至也在社區大學、醫院教導，讓老年的生活更加精彩。

夫妻兩人的「紙作伙摺，藝逗陣展」展覽，於新北市樹林區保順街88號1樓展出，即日起至2月24日止，展覽時間為早上9點半到十二點，下午1點半至4點半。

莊文寅與妻子莊謝碧娥兩人動手摺紙創作，體現活到老學到老的精隨。（記者邱書昱攝）