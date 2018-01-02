彰市慶安宮建廟200年 闊別10年後再辦參香

2018-01-02 12:55

〔記者湯世名／彰化報導〕縣定古蹟彰化市慶安宮建廟200週年，除了先前一連7天熱鬧非凡的「福在慶安」系列慶祝活動，另將於本月6日盛大舉行已間隔10年未辦的赴外縣市參香活動，吸引上千名信眾爭相報名參加，蔚為盛況，信眾們祈求參香之行能帶來身體健康、閤家平安。

位於彰化市永樂街的慶安宮創建於清朝嘉慶23年，又稱作大道公廟，主祀醫藥之神保生大帝。廟方於去年12月2日吉時舉行隆重請示儀式，保生大帝以五聖筊指示於今年1月6日，前往同為供奉保生大帝的國家二級古蹟台北市大龍峒保安宮、台中市元保宮參香，吸引上千名信眾報名參加。

在即將展開參香之前，慶安宮今天依古禮舉行豎頭旗、置天台儀式，由彰化市長兼寺廟管理人邱建富擔任主祭，進香大總理白鴻森、副大總理白閔傑、許原龍、賴鴻麟、總幹事邱海、執行總幹事林深山及籌備會幹部，以及數十位各級民意代表和里長陪祭，庇佑全體信眾和執事人員平安圓滿，儀式隆重歷經一個小時圓滿禮成。

這趟已10年未辦的重要參香行程，將於6日上午7時30分起舉行駕典禮隨即出發，並於當天下午4點30分起回鑾彰化市區遶境，陣頭及神尊經由中正路二段、華山路、民族路、中華路、民生路、永樂街、慶安宮，請里民擺設香案、鮮花、水果恭迎聖駕。

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