買麵包也要買塑膠袋？ 環署：跟食物直接接觸部分不用買

環保署表示，直接接觸到食物的部分，並不需要購買塑膠袋，譬如在便利商店直接購買的包子、熱狗，都不在限塑的範圍之內。（圖由環保署提供）

2018-01-02 11:43

〔記者劉力仁／台北報導〕元旦起環保署擴大購物用塑膠袋管制範圍，由現行7大行業類別增加為14類，新增藥粧/美粧/藥局、醫療器材行、3C零售、書籍/文具零售、洗衣店、飲料店、西點麵包店，有網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，去買蛋糕時連內包裝都沒有，客人不是多花1元買塑膠袋，就是多花10元買紙盒，質疑新政策根本是圖利店家；對此，環保署廢管處科長李宜樺表示，直接接觸到食物的部分，並不需要購買塑膠袋，譬如在便利商店直接購買的包子、熱狗，都不在限塑的範圍之內。

民國91年環保署開始推動限塑政策，規定公部門、私立學校、百貨公司/購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店以及連鎖速食店等7大類業者，約2萬家商店不得免費提供塑膠袋，每年減少約20億個塑膠袋；今年起新增7類，連同現有店家共約10萬家，每年再減少15億個塑膠袋。

環保署強調部分項目不在此限，如藥袋，上面有藥物使用說明，並不再限塑範圍之內，另外包括洗衣店之衣物防塵包裝袋、盛裝生鮮、食品的袋子，因為跟衛生或食品安全有關，都屬於排除項目。

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