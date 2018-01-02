中市總預算未過 民進黨團：社宅入住將受影響

台中市議會民進黨團表示，總預算未過，連社宅入住都將受影響。（記者張菁雅攝）

2018-01-02 11:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第一處社會住宅－豐原區安康段社宅將於今年4月入住，市議會民進黨團今天召開記者會表示，市府原將委託民間物業公司提供保全、清潔、設備維護等服務，由於總預算未過，經費無法動支，將影響住戶的入住品質。

民進黨團總召李天生表示，豐原安康段社會住宅有近2千名市民申請抽籤，將於2月8日抽出幸運的200戶，今年4月入住，他們將可以市價5折、每月3800元起的租金價格，完成「成家立業」的願望。為了迎接住戶入住，市府住宅處原訂於1月至3月，以公開招標方式，委託民間物業公司，辦理入住的前置作業，包括制定入住規範、生活公約，並提供保全、清潔維護及公設管理等服務，受到預算遭擱置影響，這筆388萬5000元的委託服務案經費無法動支，勢必嚴重影響住戶入住品質。

民進黨議員江肇國、何敏誠、張雅旻也說，國民黨團昨日召開記者會大言不慚地說「市府可按照106年預算科目動支經費，沒有中斷問題。」但社會住宅這筆經費是全新編列，無法比照106年預算科目動支，如果預算持續擱置，住戶4月入住時，恐怕沒有保全、清潔維護，甚至電梯、冷氣都沒人保養。

對此，國民黨團書記長李中表示，國民黨從頭到尾沒刪這筆預算，且依照公寓大廈管理條例，公寓大廈起造人必須提撥管理基金，該基金即可處理與該大廈相關費用。此外，住宅處編制80人，有足夠人力辦理社宅入住前置作業，不需委外，若豐原安康段社宅無法順利運作，顯然市府施政能力比一般管委會還差。

住宅處則指出，住戶入住相關點交事宜將委託民間物業公司辦理，因此管理單位必須提早進駐，若無法順利發包，恐將影響入住時間，住戶入住後也會產生管理失序問題，居住品質將受到衝擊。