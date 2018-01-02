華航「守護海洋」花車 蟬聯美國花車首獎

第129屆美國玫瑰花車遊行在洛杉磯當地時間1月1日於帕薩迪納市登場，華航今年推出「守護海洋 Caring for Our Sea」主題花車，再度蟬聯首獎。（華航提供）

2018-01-02 11:25

〔記者陳宜加／台北報導〕第129屆美國玫瑰花車遊行於洛杉磯當地時間1月1日在帕薩迪納市登場，華航今年推出「守護海洋 Caring for Our Sea」主題花車，再度蟬聯首獎。

華航表示，花車以豐富的海洋生態、潛水活動為設計主軸，表達海洋保護意識的抬頭，並加入淨灘者角色展現身體力行成效，吸引世界各地旅客來台探索絢麗的海洋世界。

花車設計概念藉由一名悠游徜徉於台灣海洋的潛水者說起，身旁有綠蠵龜、雷式蝴蝶魚、紅小丑魚及多彩繽紛的珊瑚及海草相伴，還有年輕朋友扮演淨灘者與觀眾互動，融入整體花車造型中，透過變化萬千及色彩鮮明的海底景觀，象徵台灣對環境保育的豐碩成果。

華航指出，乾淨美麗的海洋代表台灣愛護自然環保的努力與進步，華航每年舉辦志工淨灘活動，以實質行動回饋社會，落實企業永續發展理念。如此為海洋環境盡心盡力，與今年大會花車主題「Make a Difference」相呼應，讚揚不求回報、默默付出的人們。

華航自1987年首次參加美國玫瑰花車遊行以來從未缺席，每屆花車設計都力求創新，今年已是第32次參與盛會，也是唯一獲獎的航空公司。