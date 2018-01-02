收回使用牌照稅業務 東縣府古禮娶「媳婦」

台東縣稅務局今天起正式進駐監理站，辦理使用牌照稅相關業務。（記者王秀亭攝）

2018-01-02 11:28

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣稅務局長李素琴與台東監理站長周志昌今天上午巧扮成新郎、新娘，以古禮迎娶方式，宣告由台東監理站代徵40餘年的使用牌照稅，即日起收回台東縣稅務局自徵，並進駐監理站設置櫃台便民服務，也為縣府省下每年288萬的代徵費用。

台東縣稅務局長李素琴一身新郎古裝打扮，在由稅務局男性員工扮成的媒人帶領下，將身著新娘禮服的周志昌帶至舞台上，煞有其事地舉辦一場古代婚禮，李素琴說，2018年的第一個上班日就以喜氣活動開場，代表寄在監理站幾十年的「媳婦」要迎回縣府。

台東縣長黃健庭表示，使用牌照稅是主要地方稅之一，過去皆由監理站代收，對於可免徵牌照稅的身心障礙者、或報廢車輛，需退稅者而言，需要在監理站、稅務局間奔波，極不便民，加上近年來縣內車輛逐年增加，每年支付監理單位的代徵費用高達500餘萬元，今年元月1日起收回自徵，並在監理站設置專屬櫃檯及派駐專人服務，免去民眾奔波，亦為縣府省下1年288萬元代徵費用。

李素琴表示，稅務局設在台東監理站的專櫃，不只有辦理與車輛相關的稅務，有關稅務局的相關業務都能在此一櫃檯諮詢及辦理。

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