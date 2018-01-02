好厝邊柑仔店、愛青春俱樂部 南老打造不老空間

2018-01-02 11:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕延緩院民老化，位於屏東市的衛生福利部南區老人之家，近半個月來陸續利用角落空間，規畫「好厝邊柑仔店」、「愛青春俱樂部」，讓長輩憶童年、享受運動樂趣，啟用之後，院民生活更充實。

好厝邊柑仔店設在院內頤養大樓角落，除了提供懷舊體驗，也建立鼓勵長輩參與活動的機制，透過點數獎勵，長輩可到柑仔店兌換喜歡的點心，從兌換點數計算的過程中，培養長輩計算及維持獨立自主的生活能力，增進認知功能，長輩到此聚集閒聊，更能增進人際互動。

住在南老30幾年的張阿公說，看到柑仔店的招牌和佈置，就想起小時候考100分時，阿母都會帶他到街角的柑仔店去買糖甘仔獎勵，現在看到「好厝邊柑仔店」有打陀螺、打彈珠換香腸、抽抽樂，讓他想起小時候生活點滴。

「愛青春俱樂部」利用早期的福利社空間打造，內部陳設居家型健身器材，包括腿部肌力訓練、推蹬訓練、主被動手腳運動機，另有認知型多媒體互動遊戲機，現場有專業老師指導彈力帶及健身器材，未來還會和輔具公司合作定期陳列健促器材讓長輩體驗運動樂趣。

南區老人之家主任許慧麗表示，為銜接長照2.0，該座免費健身中心「愛青春俱樂部」，每天安排志工服務測量血壓，並協助長輩資料卡的建立與登錄，加上「好厝邊柑仔店」的開店，希望長輩延長青春的心，愈來愈健壯，愈老愈快樂。