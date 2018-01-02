各科減節數、實習科目卻不降 全教產怒批歧視高職...

高中職老師教學節數因新課綱而調降，唯獨高職的實習科目老師最多，全教產今開記者會怒吼「要科科等值，不要被歧視。」（記者林曉雲攝）

2018-01-02 10:46

〔記者林曉雲／台北報導〕總統及教育部一再強調重視技職教育，全國教育產業總工會今天抨擊教育部歧視高職（技術型高中）的實習科目分組教學專任教師。

國文專任教師每週14節，數學、英文、社會、自然等科專任教師每週16節，教育部最近又擬將藝術、綜合活動、生活科技、健康與體育、全民國防教育專任教師從每週18節減為16節，只排除實習科目分組教學之專任教師，平平是老師卻有兩種對待，造成科科不等值，非常不公平也不合理，他們怒吼：「要科科等值，不要被歧視。」

全教產理事長、新北高工老師黃耀南表示，技術型高中（高職）實習科目與其他教學科目不同，許多實習課程幾乎沒有下課時間，部分（工、農業）類科為了教學效果，排課常自早上8點開始至下午4點，一整天除了中午休息時間，幾乎都在工廠或農場，為了指導學生操作機器設備，整天都是在工廠或農場走動教學。

黃耀南指出，實習課程有其專業性和危險性，其負荷並不比其他科目教師輕鬆，以總教學時間來說，因為中間沒有下課，一天下來約多出1小時，其負擔比其他科目更重，老師們不計較、默默承受，一班有40個學生，以機械科操作洗床為例，如果沒有分組教學，40個學生都擠在老師身邊，要怎麼教會教好學生？

況且洗床有一定的危險性，分組教學是為了因應指導學生技術，加強學生學習效果，教育部長不懂教學現場而亂改，反以分組教學為由，歧視實習科目教師，獨獨讓他們的教學節數多2節，不同工卻同酬，非常不合理。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，教育部官員不要用想像去看教育現場，技術教育是專業，一個實習老師教10個學生，一個學生也只能分到5分鐘，請求教育部不要用嘴巴重視技職教育，讓老師能好好做技術指導的教學工作。

全國高級中等學校教育產業工會理事連文乾表示，工廠超過1千坪，老師上課除了教授專業技術外，也要隨時注意學生的安全，一旦發生工安事件，老師要負擔主要的責任，教育部只管訂政策，卻未注意老師所承受的壓力。

黃耀南表示，實習課程在分組之後，人數介於13至25人之間，相對於新課綱選修科目人數底限12人、國中小班級人數及國際上高中職班級人數20至25人間，人數並不少，且授課教師仍須教學，甚至要個別指導學生，所投注之精力並無打折，不應有差別待遇，況且實習是技術型高中最重要且最核心的學科，實習科目教師不應該被歧視，技術高中學生更不該被犠牲。

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