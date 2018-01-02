今年首颱？菲律賓熱帶低壓最快今成颱風「布拉萬」

目前位於菲律賓蘇祿海的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第1號颱風「布拉萬」。（中央氣象局）

2018-01-02 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓蘇祿海的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第1號颱風「布拉萬」（Bolaven，高原名，寮國提供），這系統對台灣不會造成直接影響，不過可能增加台灣附近的水氣，各地天氣轉趨不穩定。

根據日本氣象廳（JMA）的最新觀測顯示，熱帶性低氣壓1004百帕，今天上午9點中心位置在北緯9.2度，東經122.5度，也就是在菲律賓蘇祿海海面，向西移動，時速35公里，日本氣象廳已經針對這個熱帶低壓發布烈風警報（GW），最快在今天就會成為2018年的第1號颱風「布拉萬」。

準「布拉萬」颱風預期將往南海方向前進，往越南不影響台灣，可能在週五（5日）開始，增加台灣附近的水氣，氣象局指出，本週末受到南方雲系區北移以及東北季風影響，各地天氣不穩定，除了北部及東半部地區降雨變多、範圍變廣外，中南部地區也有局部短暫雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，「布拉萬」颱風若今天成形，將超越在1月3日生成的2013年蘇納姆颱風與1992年艾克索颱風，成為近年來誕生時間最早的颱風，目前為止史上最早誕生的颱風應為1979年艾麗絲颱風，在1月1日上午8點就形成。