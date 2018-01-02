跨年煙火置入陳金鋒、阿妹 101遭批賺很大！

101跨年搭配LED燈網，讓煙火增添光彩。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-01-02 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北101煙火是台灣跨年的焦點之一，這次還裝設14萬顆LED燈網T-Pad，長達56層樓高，讓101煙火增添光彩。但從球星陳金鋒到數時的《天堂M》手遊廣告，以及「阿妹」張惠妹、安那和觀光局置入，遭民眾質疑101賺很大，101官方則回應，「剛好打平而已。」

陳金鋒身為遊戲橘子在年底推出的手遊《天堂M》的代言人，手握化為球棒的計時器在2017年最後一天躍上台北101的LED大螢幕和民眾一起倒數，搭配《天堂M》經典的「攻城」遊戲音樂，讓不少球迷和玩家直呼「好經典！」。

阿妹和其外甥女安那一起在101施放煙火登上大螢幕高歌，阿妹先以曲風融合台灣傳統古調與北管和西式管弦樂吟唱，安那再唱出街頭風歌曲「Party Crasher」，代表年輕世代的爆發力。

台北101回應：剛好打平而已

據《ETtoday》報導，針對外界質疑101收取廣告費賺很多，101則對此表示，跨年煙火一向都不求取賺錢，今年LED燈網也需要成本，剛好打平而已。

球星陳金鋒代言手遊《天堂M》。（電子報影音組）

「阿妹」張惠妹吟唱古調。（電子報影音組）