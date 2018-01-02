墾丁連假人潮大減 「吳師傅」滷味屹立不搖

墾丁大街業者表示，逛的比買的多。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-02 07:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島在這次元旦連續假期人潮不若以往，不少民眾認為與「滷味風波」消息有關，但根據觀察，風波主角「吳師傅」熱潮不減，這幾天店內外仍排滿不少顧客，老闆更直呼「感謝老客戶回來打氣！」

「生意並未受到太大影響！」老闆吳師傅說，連假期間不少老客戶特別回來鼓勵，他強調，多年來一直維持穩定的品質及價格，部分不了解的網友們，不該不負責任隨意中傷墾丁。

一名潘姓遊客則驚訝表示，特別到墾丁大街觀察連假期間的滷味店，意外發現吳師傅的店內外仍排滿人潮，甚至不少人拍照打卡，另家知名滷味店雖然人潮略少，生意同樣不差，「只能說他們做生意確實有一套。」

一名墾丁大街攤商則不以為然，他提到，跨年夜的人潮看起來不錯，但幾乎都是「逛逛」，陪友人上龍磐迎曙光，更驚訝以往用得「擠」到崖邊，今年竟然能輕鬆「走」過去，「旅遊人數減少、買氣也下降，商機少約3成！」

根據恆春警方初步統計，今年元旦3天連假，到訪恆春半島的車潮僅約3萬上下，比起去年4萬8千多車次銳減許多，更別提前年的近6萬車次，雖然跨年夜飯店及民宿平均約8成住房率，但間間客滿的盛況不再。

恆春中階民宿業者方先生說，過去跨年夜都是「定價」出售被秒訂，今年訂房狀況不佳，是近10年來首次在跨年夜「打折」，對接下來的農曆春節假期及整體觀光景氣感到擔憂。

龍磐迎曙光不再擁擠。（記者蔡宗憲攝）

墾丁連假人潮比往年少。（記者蔡宗憲攝）

吳師傅滷味人氣不減。（記者蔡宗憲攝）

墾丁大街逛的比買的多。（記者蔡宗憲攝）

滷味店生意都不錯。（記者蔡宗憲攝）