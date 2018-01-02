買到「裸蛋糕」怎麼拿？她怨被逼買塑膠袋引論戰

有網友爆怨，買蛋糕時連內包裝都沒有，引發其他網友熱烈討論。（圖擷取自爆怨公社）

2018-01-02 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕新的一年，限塑政策擴大實施，包括藥局藥妝店、醫療器材行、家電攝影資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等，都不再免費提供塑膠袋。有網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，去買蛋糕時連內包裝都沒有，客人不是多花1元買塑膠袋，就是多花10元買紙盒，質疑新政策根本是圖利店家！此番說法也引發兩派網友論戰。

原PO附上一張蛋糕照片並寫到，到一家古早味蛋糕店，店家說新政䇿塑膠袋要1塊錢，但蛋糕根本就沒有包袋，每一個客人不是多花1元買塑膠袋，就是多花10元買紙盒。

原PO認為，本來店家有附塑膠袋，袋子成本已經計算在價格裡，如今店家是不是多了一筆塑膠袋的收入？原PO還說，出門不是每次都會帶包包，難道去個郵局也會帶保鮮盒購物袋？她也強調自己支持限塑，只是連內包裝都沒有，然後被逼花錢買外提袋，因此有點抱怨。

對此許多網友紛紛留言，有人認為「蠻扯的，其碼也用個盒子裝吧，只有一張紙？」「直接接觸食物的塑膠袋是不在限塑範圍內的」，「又是變相轉嫁成本給消費者」；也有網友說「自己帶袋子會怎樣？」「萬事起頭難，慢慢養成習慣不是很好嗎？」「突然覺得這是好政策，這樣就會因為不方便，而不去買那些意料外的花費，省錢、減肥的新政策...」

環保署：裝麵包、生鮮 不在限塑範圍

對此，環保署今天也做出回應，包括洗衣店之衣物防塵包裝袋、盛裝生鮮食品的袋子，因為跟衛生或食品安全有關，都屬於排除項目。

環保署廢管處科長李宜樺表示，直接接觸到食物的部分，不需購買塑膠袋，譬如在便利商店直接購買的包子、熱狗，都不在限塑的範圍之內。

環保署廢管處長賴瑩瑩受訪表示，此商家連包裝麵包都收費，是商家的與民眾間的消費糾紛，無法依《廢清法》管，不過商家若有標示是，因限塑政策才要收裝麵包的費用，這是錯的，將了解是哪家商店，並請縣市環保局告知改善。（11：48更新）

相關新聞請見

買麵包也要買塑膠袋？環署：跟食物直接接觸部分不用買