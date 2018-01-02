日本餐飲業積極來台設店 有這4個理由！

近年來日本餐飲業者不斷跨海到台灣設店，包括拉麵、壽司和日式煎餃等都有，在台灣百花齊放。（圖擷取自一蘭拉麵臉書）

2018-01-02 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕近年來日本餐飲業者不斷跨海到台灣設店，包括拉麵、壽司和日式煎餃等都有，在台灣百花齊放，媒體報導，這些日本業者選擇到台灣展店，主要的原因有4個。

據《蘋果日報》報導，最近3年來台展店的日本拉麵店有九州「一蘭拉麵」、沖繩縣的「琉球新麵–通堂」、青森縣「津輕拉麵」、富山縣的「麺家いろは」，以及「麵屋一燈」、「山頭火」和「花月嵐」；日式煎餃有京都的「餃子の王将」和大阪起家的「大阪王將」；壽司店則有知名連鎖品牌藏壽司（くら寿司）。

報導提到，日本餐飲品牌主要來台設店的原因有4個，第一，日本餐飲業日漸趨於飽和，營收過於緩慢，造成有股票上市的業者，經營壓力漸升，開始向海外拓展市場；第二，日本受到少子化影響，人口逐漸減少，市場規模縮小，業者必須另謀生路；第三，台灣人熟悉日本文化，日本料理在台灣相當普及；第四，華人口味與日本相近，每年台灣、香港和中國觀光客到日本旅遊的人數眾多，有日本品牌率先來台灣了解本地顧客口味和市場狀況，未來視情況開發大中華市場。