擴大限塑全台稽查 首日開16張勸導單 飲料店佔違規大宗

擴大限塑政策今正式上路，環保局派員稽查。（記者周彥妤攝）

2018-01-01 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕行政院環保署擴大限塑政策今（1）日正式上路，全台各縣市總動員，共稽查1萬800家店家，並開出16張勸導單，以飲料店佔多數。環保署表示，政策上路適逢元旦假期，未來將持續稽查。

據中央社報導，環保署自今日起擴大實施免費塑膠袋管制，各地方環保局也展開稽查行動，全台共稽查1萬800家店家，共有16件不符合公告規定、開出16張勸導單，其中以飲料店居多，藥妝美妝藥局次之。環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，首次違規者，將開勸導單；再犯者，將依廢棄物清理法處以新台幣1200至6000元以下罰鍰，屆期仍未改善者，將按日連續處罰。

北市環保局資源循環管理科目前共掌握約1萬5000家限塑管制對象，已全面發函通知業者配合，並且透過說明會、提供法令諮詢等方式，確保業者能瞭解政策內容。新北市環保局也於限塑政策上路首日稽查90家業者，因各店家在一個月前就已陸續向客人宣導，因此在首日實施上，並未遇到困難。高雄市環保局今日則動員256人稽查，合格率達9成9。環保局環境衛生管理科長孔祥鑫表示，被開勸導單的業者以文具、洗衣店居多，大多是未張貼「不提供塑膠袋」告示，已要求業者改善並將加強稽查。

此次擴大限塑政策新增管制對象包含藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等。賴瑩瑩表示，政策上路適逢元旦假期，許多店家還未開業，將會持續稽查及勸導。環保署估算，一年可減少約15億個塑膠袋。